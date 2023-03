Giovanni Castaldi protagonista a Foggia: dall’Under 16 alla Primavera

Un giovane ischitano si sta facendo strada nel calcio giovanile lontano dall’isola. Giovanni Castaldi, classe 2007, milita nell’under 16 del Foggia Calcio e quest’anno si è messo in evidenza, tanto da essere convocato anche con la Nazionale Under 16. Difensore dal fisico imponente che in campo si fa rispettare, ma anche tecnicamente dotato, riuscendo ad andare più volte in gol. Giovanni è riuscito a far parlare di se nell’ambiente sfoggiando prestazioni sontuose in partite difficili, come del resto sono tutte le partite dei campionati giovanili nazionali che vedono partecipare formazioni di società professionistiche blasonate.

Proprio contro società blasonate come il Catanzaro ed il Crotone è riuscito ad andare a segno. Osservatori e procuratori hanno chiaramente puntato gli occhi sul ragazzo che oltre ad aver giocato anche con l’Under 17 rossonera dei satanelli, da qualche giorno è stato aggregato alla squadra Primavera. Uno step non di poco conto, dopo un anno al Benevento dove non ha avuto la possibilità di esprimersi secondo le proprie caratteristiche. Non dimentichiamo che a Foggia hanno avuto la possibilità di spiccare il volo Gianni di Meglio e Francolino Brienza.

Ci auguriamo che Giovanni Castaldi possa esordire quanto prima in una gara ufficiale con la seconda squadra del Foggia e proseguire nella sua ascesa verso la carriera di calciatore. Lo merita il ragazzo per la serietà ed i sacrifici con cui sta affrontando questa esperienza. Lo merita la famiglia che con discrezione e attenzione sta seguendo questo percorso non facile e irto di insidie, lontano da casa, in un’età non semplice. E’ importante, per poter raggiungere determinati traguardi, avere alle spalle una famiglia sana e con valori radicati. Giovanni Castaldi non è il solo ischitano che col Foggia si sta mettendo in evidenza. Tra non molto non sarà difficile sentire parlare anche degli altri!