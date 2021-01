Giovanni Apetino presenta “Santa Claus is Coming to town”

Tanta Musica e un pizzico (abbondante) di emozioni. Ecco il giusto dosaggio che stanno rendendo indimenticabile la nostra particolare compilation “Lost Christmas” che ci sta accompagnando in questi giorni festivi.

Una compilation nata da una nostra idea e la collaborazione artistica della TCA di Teresa Coppa e dei suoi meravigliosi allievi che hanno accettato di prendere parte alla nostra iniziativa musicale.

Dopo i successi internazionali presentati fino ad oggi, oggi vi proponiamo un brano che simboleggia i sogni dei bambini e un monito per gli adulti, affinchè riscoprano il piacere della sorpresa e l’importanza dell’essere “buoni” per tutto l’anno. Il brano in questione è “Santa Claus is coming to town”, un bellissimi brano portato al successo da innumerevoli artisti e protagonista, anche, di un coro “all star” che ha visto riuniti artisti di ogni tempo. A proporlo per noi è Giovanni Apetino.

Cantante ed insegnante straordinario, Giovanni Apetino è senz’altro una delle più belle voci maschili di tutta l’Isola, un artista professionale e serio nonostante la giovane età, gran conoscitore di un repertorio vastissimo da quello melodico italiano a quello napoletano ed angloamericano, ha avuto importanti esperienze e riscontri in ambito nazionale partecipando a concorsi, manifestazioni e popolari reality show come “Amici” ed “X Factor”. La sua consumata esperienza non ha tolto nulla alla freschezza ed alla immediatezza delle emozioni che comunica quando canta. Un grande punto di riferimento per i suoi allievi dell’Accademia.

Ricordiamo che i brani della nostra particolarissima compilation e che compongono il progetto "Lost Christmas" sono disponibili sui nostri canali social come Facebook e Youtube, come anche sul nostro sito ufficiale.