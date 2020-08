Giovanili. Barano Calcio e Monza Calcio, c’è l’accordo!

Il Monza Calcio del patron Berlusconi e il Barano Calcio, insieme, per un nuovo progetto calcistico. La delegazione del Monza con Vincenzo Iacopino, Massimo Alagona, e responsabile scouting campania Gianluigi Toscano sull’Isola per chiudere la trattativa con il responsabile del Barano Academy, Massimo Buono. Particolarmente interessante l’incontro con il sindaco Dionigi Gaudioso, da sempre vicino all’Academy e allo sport in generale, dove si è parlato di interventi alla struttura e progetti futuri per i nostri piccoli aquilotti.

Molta soddisfazione in casa Monza dopo l’incontro. Si partirà a settembre, nel frattempo si lavorerà a programmare la stagione calcistica. Lo staff dell’Academy è pronto e preparato per questa nuova avventura che vedrà protagonisti i ragazzi, sempre di più al centro del progetto. Nuove sfide, nuovi progetti, nuovi obiettivi.

Il presidente Massimo Buono si presenta così dopo la nomina avvenuta da poco più di una settimana: “Un progetto che si è concretizzato in mezz’ora. Quando si parla la stessa lingua è facile capirsi. Oggi il Monza è la società più rampante nel palcoscenico giovanile e noi vogliamo migliorare sempre. Per questo ci proiettiamo nel futuro insieme a gente preparata e capace. Un nuovo progetto che vedrà protagonisti i nostri ragazzi, opportunità di crescita e visibilità per la nostra scuola calcio. Come dico sempre, i genitori ci devono scegliere per il lavoro che facciamo”

“Un ringraziamento – continua il presidente Buono – a Massimo, Vincenzo e, soprattutto, a Gianluigi che hanno creduto in me e al nostro progetto. Un riconoscimento che voglio condividere con tutto lo staff che, con umiltà e lavoro, sta facendo apprezzare sempre di più in terraferma la nostra società. Un saluto a tutto lo staff dell’Empoli Calcio che, in questi anni, ci ha permesso di crescere tantissimo e migliorarci. La stima nei loro confronti rimane immutata e non finiremo mai di ringraziarli, persone squisite.”