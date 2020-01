Giovani procidani: l’anno che verrà tra aspettative e considerazioni

Peppe Giaquinto: “Il divertimento per i giovani è sempre sinonimo di vita, sorrisi e spensieratezza?”

Leo Pugliese | Anno nuovo, sfide nuove. Soprattutto per i giovani dell’isola che al netto di qualsivoglia paragone con altre realtà, restano un fiore all’occhiello della nostra società. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica.

Se c’è una cosa alla quale i giovani (e non solo loro) non riuscirebbero e non dovrebbero mai rinunciare, nel corso della loro vita, è il divertimento.

Ma cosa è il divertimento? I giovani hanno una concezione di divertimento sicuramente diversa da quella degli adulti, e questo genera conflittualità all’interno dello stesso nucleo familiare. Ma non solo. Spesso sono i ragazzi stessi ad avere tra loro una visione peculiare e diversa di svago. Indubbiamente per divertimento si intende un qualcosa che fa star bene, che viene utilizzata per estraniarsi da una realtà difficile o semplicemente un modo per poter staccare la spina dopo una faticosa giornata di studio o lavoro. Oggi rispetto al passato sono tante le possibilità di svago sia nelle città che nei piccoli centri come Procida. Sì, anche un’isola, si è dovuta ‘modernizzare’ per rispondere alle esigenze dei giovani insoddisfatti, in cerca di divertimento.

La generazione dei giovani attuali (dai 15 ai 30 anni, per avere uno spettro quanto più possibile ampio) ha avuto un singolare destino: quello cioè di vivere nel passato e nel presente con tutti i possibili agi e comodità, ma di avere di converso un futuro incerto e imprevedibile.

Abituati fin dalla nascita a possedere tutto e a non dover desiderare nulla perché ogni loro richiesta è subito soddisfatta da genitori che male interpretano il loro ruolo, disabituati ad ogni forma di responsabilità e di dovere, i ragazzi si sentono smarriti in un mondo che non offre loro alcuna certezza per la loro vita da adulti; e questo può costituire uno dei motivi per cui essi tendono a vivere nell’ hic et nunc, cioè in un eterno presente, in un paese dei balocchi dove esiste solo il divertimento e lo “sballo”, come lo chiamano loro, in un’adolescenza dorata che on finisce mai, rimandando sempre più il momento in cui dovranno finalmente diventare adulti.

Altrimenti come si spiegherebbe il fatto che nei tempi passati, quando i ragazzi dovevano lavorare duramente fin da bambini, quando l’indigenza e l’opprimente autorità dei familiari li costringeva ad una vita durissima, questi fenomeni non c’erano, e né alcool né droga avevano alcuna cittadinanza?

Ma questo smarrimento dei giovani di oggi, che spesso si annoiano e non trovano altro cui dedicarsi se non lo “sballo”, deriva anche dalla mancanza di punti di riferimento morale e di valori di cui soffre moltissimo la nostra società.

Figli di famiglie spesso disgregate e di genitori separati, i quali, per accattivarsi la benevolenza dei figli altro non sanno fare se non offrire loro quanto più possono di oggetti materiali per nascondere il vuoto spirituale di cui li circondano, i nostri ragazzi non hanno più ideali né progetti da perseguire e realizzare nella vita, e ciò che resta loro sono solo lo smartphone, la macchina, i vestiti firmati e altri oggetti del genere, i quali non possono certo costituire un obiettivo a lungo termine ma solo uno “status symbol” temporaneo ed insignificante.

I valori che un tempo sorreggevano l’ossatura morale della società sono adesso del tutto tramontati: non solo la famiglia, minata ormai dall’abbandono dei ruoli tradizionali dell’uomo e della donna e privata della sua funzione educatrice, ma anche la politica è ormai al di fuori dell’interesse dei giovani.

Se negli anni ’70 e ’80 il dibattito ideologico era molto sviluppato e poteva costituire un ideale di vita per molte persone, oggi tutto si è dissolto nell’antipolitica alla Grillo o nell’abbandono di qualunque forma di interesse per la cosa pubblica, sostituito da un esasperato individualismo che porta a valorizzare solo il denaro e i beni materiali. Un vuoto non solo ideologico ma anche morale e spirituale, che induce spesso i ragazzi a tuffarsi nello “sballo” e a rovinarsi la vita con l’alcool e le droghe, perché non c’è altro che possa per loro costituire un’ancora di salvezza o un barlume di speranza o uno scopo di vita.

Uno spaccato sui giovani isolani lo offre Peppe Giaquinto in questa articolata riflessione:

“Il divertimento per i giovani dovrebbe essere sinonimo di vita, sorrisi, spensieratezza, ma troppo spesso diventa sinonimo di disagio e di pericoli. Sono troppi, infatti, i brutti episodi che si registrano, in quelle che dovrebbero essere serate di divertimento, dove giovani e adolescenti vanno oltre le regole, perdendosi tra alcol, droga e gioco d’azzardo, spesso per ingenuità, ma anche perché la stragrande maggioranza pensa che il divertimento stia nello sballo.

Su dieci giovani che vanno sulla terrazza di Palazzo d’Avalos ad ammirare il sorgere dell’alba ce ne sono centinaia che fanno uso di droghe, si riempiono di alcol, giocano d’azzardo.

Sono anni che a questi giovani, anello debole della nostra comunità procidana, non dedichiamo più attenzione e neanche ne discutiamo. Quasi volessimo a tutti i costi, anche rispetto ai protagonisti della Procida di domani, trasmettere il messaggio che viviamo in un’isola felice.

Ho sentito adolescenti, ma anche adulti per carità, convinti che sia possibile diventare ricchi se si è bravi al gioco d’azzardo, che ci si possa realizzare attraverso un colpo di fortuna piuttosto che contare sulle proprie capacità creative e professionali o sulla propria formazione.

Cosi come la scelta di bere durante ogni fine settimana, che riguarda i ragazzi e sempre di più le ragazze, sta portando quasi ad una normalizzazione di queste abitudini e non fa altro che portare i giovani a pensare che tutto ciò non abbia ricadute sulla propria salute, cosa che invece non è vera.

E come non parlare di quei giovani che fanno usano di droghe, che vengono lasciati soli, che vivono nell’indifferenza di chi crede che le politiche sociali e sanitarie di un territorio siano semplicemente un ballo in piazza o un’alba a Terra Murata.

Alle istituzioni interessate e sensibili, comune, scuola, chiesa, associazioni dico semplicemente pensiamo anche ai giovani più deboli e in difficoltà. Noi continueremo a parlarne”.