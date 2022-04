Giovani, dove siete? Ischia ha bisogno di noi…

Valerio D’Ambra

ischia

Siamo agli sgoccioli, sabato 14 Maggio ci sarà la presentazione delle liste elettorali per i candidati consiglieri e il candidato sindaco del comune di Ischia.

A due settimane da queste fatali presentazioni, noi ischitani siamo del tutto all’oscuro dei giochi politici che sono attualmente in atto, sembra tutto fermo … eppure si muove qualcosa!

Con queste nuove elezioni amministrative si spera in una rinfrescata delle componenti comunali, cosa che, ahimè, non si realizzerà! Proprio così, queste elezioni riconfermeranno quelli che attualmente sono i maggiori esponenti della politica ischitana, a partire dal primo cittadino e a finire con tutti i consiglieri che dovranno essere ri-eletti.

Le liste ci saranno e ce ne saranno anche troppe, tutte con una sola cosa in comune: nomi visti e rivisti, letti e riletti, sentiti e risentiti.

Questa è una situazione assolutamente da cambiare dal mio punto di vista, non possiamo continuare ad attaccarci alla seggiola in questo modo anche nel nostro piccolo ad Ischia.

C’è l’urgenza di dare una rinfrescata, di far prendere una boccata d’aria alla politica in generale, non solo ad Ischia. C’è bisogno di nuove idee, di politici giovani, con piani rivoluzionari che diano un nuovo look alla nostra isola! C’è bisogno di un upgrade generazionale, di un cambio della guardia … altrimenti ci si fossilizza!

Dove sono i politici che urlavano allo scandalo appena il comune faceva un passo falso? Non c’è più nessuno, la maggioranza ha assorbito ogni consigliere, non c’è più nessuno che dà voce ad una minoranza di persone che avevano dato fiducia ad altri.

Il mio appello si rivolge ai giovani, a tutti coloro che hanno voglia di reiventarsi e che hanno lo spirito del bene comune, affinché possiamo dare una nuova faccia ad Ischia e a tutte le sue sfaccettature, a partire dalla movida, passando alle giornate ecologiche e alla sicurezza stradale.

C’è bisogno di novità!

