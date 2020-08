Giovani, arriva la fusione tra Real Forio e Torrione! Accordo storico

Le società sportive Real Forio 2014 e Scuola Calcio Torrione hanno sottoscritto oggi un importante accordo di collaborazione, volto a favorire lo sviluppo dell’intero movimento calcistico nel comune di Forio ed al contempo a svolgere una efficace azione sociale. Ciò al fine di permettere anche a giovani appartenenti a famiglie più disagiate o colpite dalla grave crisi economica conseguente all’attuale emergenza sanitaria, di poter praticare attività sportiva.

L’intesa, sottoscritta da Luigi Esposito e Giuseppe Di Maio per il Real Forio 2014 e Nicola Serpico e Francesco Migliaccio per la Scuola Calcio Torrione, alla presenza del delegato allo Sport del Comune di Forio Gianni Matarese, prevede l’ingresso nella società biancoverde di dirigenti della Scuola Calcio Torrione e la creazione di un unico settore giovanile, supportato da guide tecniche di grande esperienza e professionalità, con la finalità di valorizzare le potenzialità dei giovani foriani ed isolani e di costituire un importante serbatoio per la prima squadra del Real Forio 2014 che sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza 2020 – 2021.

Punto preminente dell’intesa, come già precisato, è stata anche quella di venire incontro, con tale sinergia di forze, a tante situazioni di disagio sociale ed economico scaturenti dal delicato momento che stiamo vivendo.

Seguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori comunicati con cui verranno precisati i dettagli dell’importante intesa raggiunta.