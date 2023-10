Giosi “scava” Enza Piro. Arriva l’assunzione a tempo pieno e indeterminato da Pompei

Quando la ruota gira. Enza Piro, dopo aver provato di tutto e di più con Giovan Battista Castagna, zia Nunzia e la vecchia amministrazione, le assunzioni sismiche o qualcosa di simile è riuscita a fare gol, però, solo con l’arrivo di Giosi Ferrandino.

Il sindaco di Casamicciola, dicono in solitudine, ha deciso (lasciando i suoi ancora una volta a bocca aperta a contare le pecorelle) di chiedere al sindaco di Pompei la condivisione della graduatoria pubblicata nell’ormai lontano 11 novembre 2022. Un concorso diverso, estraneo e che sicuramente avrà seguito logiche pompeiane ma che, grazie alla graduatoria, ha permesso l’assunzione.

La giunta comunale riunita anche con la presenza del segretario Comunale, la dott.ssa Simona Accomando (sarebbe stato bellissimo leggere il nome id qualche vice segretario e pensare ai famosi concorsi fatti male, appunto, anche dalla Piro stessa), con voti unanimi, palesemente espressi;

ha approvato la proposta del Sindaco circa l’approvazione dello schema di accordo per l’utilizzo da parte del comune di Casamicciola Terme, della graduatoria approvata dal comune di Pompei relativa al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato area funzionari e.q. del ccnl comparto enti locali.

La giunta prende atto che “lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e che la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si riferisce la graduatoria che si intende utilizzare”, prende atto del fabbisogno casamicciolese per il triennio 2023 -2025 ed il piano occupazionale 2023 e, dopo aver considerato la nota prot. nr. 14695 del 06.10.2023 con la quale il Segretario Generale inviava richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie vigenti al Comune di Pompei al fine di ottimizzare i tempi di reclutamento del personale interessato e la risposta acquisita al protocollo generale dell’ente al nr.14928 del 11.10.2023 con cui il Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Pompei autorizzava il Comune di Casamicciola Terme all’utilizzo e allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione nr. 1653 del 16.11.2022 per il reclutamento di Istruttori Direttivi Contabili categoria D.

A breve saranno firmate le assunzioni definitive e speriamo che la stabilizzazione abbia portato giudizio. Quel giudizio che, evidentemente, non era stato applicato nel recente passato. Ed evitiamo di ricordalo. Perché quando si scava come fanno a Pompei, lasciano solo alcune delle cose dello scavo, il resto viene buttato. Appunto….