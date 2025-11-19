Giosi rompe con Legnini. la frattura insanabile nella ricostruzione

L’intervista rilasciata domenica mattina dal sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, al giornale che sostiene apertamente il suo candidato secondo il più classico modello CPL Concordia, ci offre l’occasione di tornare su un tema che avevamo già affrontato all’inizio di ottobre.

Uno scoppio ritardato, come da tradizione per certi ambienti che arrivano sempre un passo dopo, ma comunque utile per ragionare sulle parole – e sulle stonature – del sindaco.

L’intervista di Giosi Ferrandino non è solo un esercizio di trasformismo politico. È un tentativo maldestro di mascherare una frattura personale e politica che dura da mesi e che oggi viene fatta passare per “visione amministrativa”. Una narrazione costruita per colpire altro. E quell’altro ha un nome preciso: Giovanni Legnini.

Basta leggere attentamente per accorgersene. Ferrandino parla di “terzietà”, di “nuova fase”, di “necessità di un nuovo commissario”. Ma dietro questo linguaggio anodino, che sembra scritto per non dire, si intravede l’unica verità che l’intervista lascia filtrare: la rottura con Legnini. Una rottura che noi avevamo già descritto, nero su bianco, fin dal mese di ottobre. Una rottura che oggi, finalmente, viene confermata dal diretto interessato proprio mentre prova disperatamente a mascherarla.

E qui arriviamo al punto decisivo: le giustificazioni del sindaco non reggono un solo minuto alla prova dei fatti. Ferrandino sostiene la necessità di un commissario “nuovo”, “terzo”, diverso. Sostiene che la continuità non sarebbe la scelta giusta. Sostiene che bisogna guardare al governo nazionale. Ma la realtà – quella vera, quella che viviamo quotidianamente – dice esattamente l’opposto.

Da quando governa Giorgia Meloni, il centrodestra ha collaborato lealmente con Legnini. Un uomo della sinistra, più volte parlamentare del PD, ex vicepresidente del CSM, simbolo della cultura politica opposta a quella del governo attuale. Eppure, nella ricostruzione, la collaborazione è stata piena, costante e solida. È un dato di fatto. È sotto gli occhi di tutti. Lo hanno riconosciuto i sindaci, i tecnici, la stessa Protezione Civile. È su questa continuità che si è retta la fase più complicata del post-sisma e del post-frana. È con questa continuità che si sta aprendo la fase operativa finale.

Dunque, che cosa dice davvero Ferrandino? Dice che vuole un altro commissario. Non perché serva al territorio, ma perché Legnini non serve più a lui. Perché Legnini ha seguito lui e Annalisa Iaccarino fin dove era possibile, poi ha smesso. Perché ha fatto il commissario (forse troppo poco!) e non il guardiano degli equilibri politici locali. E nel momento in cui ha scelto l’interesse del territorio anziché le esigenze del sindaco, la frattura è diventata insanabile.

Il resto dell’intervista è solo contorno. Una scenografia utile a mascherare la sostanza. Sembra quasi che Ferrandino si muova in un contesto tutto suo, scollegato dalla realtà, costruendo argomentazioni che non trovano riscontro nei fatti ma servono a coprire il nervo scoperto: la guerra fredda (ormai caldissima) con Legnini. Una guerra che prova a nascondere dietro la parola “terzietà”, che nella bocca del sindaco significa semplicemente: fuori Legnini.

E tutto questo mentre l’isola, in modo trasversale, chiede esattamente il contrario. Da Forio a Lacco Ameno, da Ischia a Casamicciola, la richiesta è una sola: continuità. Perché funziona. Perché serve. Perché interrompere ora sarebbe devastante. Ma Ferrandino, invece di schierarsi con il territorio, sceglie la sua battaglia personale.

Paradossale, poi, che proprio lui – che ha attraversato tutte le possibili sfumature del centrosinistra, passando dal PD a Renzi fino a Calenda, un curriculum da manuale del trasformismo costituzionale – accusi altri di mancanza di pragmatismo o di rigidità ideologica. Chi è passato per ogni possibile derivazione della sinistra oggi si reinventa portavoce del centrodestra. Il tutto senza il minimo imbarazzo.

Alla fine, l’intervista non racconta la verità che vorrebbe raccontare. Racconta quella che voleva nascondere. Racconta una rottura politica e personale con Legnini così profonda da sacrificare perfino l’interesse del territorio pur di liberarsi di lui. Racconta un trasformismo così estremo da diventare caricatura. Racconta un sindaco che parla come se il contesto reale non esistesse, mentre la realtà continua a smentirlo punto per punto.

E soprattutto racconta una cosa: nella ricostruzione, uno è stato coerente. Legnini. L’altro ha cambiato bandiera così tante volte che non si capisce più quale sia la bandiera del giorno.

L’ASPETTO POLITICO

C’è poi un elemento che rende ancora più evidente l’anomalia di questa posizione: la totale assenza di un ragionamento politico vero. L’intervista non contiene un solo riferimento a un valore, a un’idea, a un’impostazione culturale che giustifichi una svolta così radicale.

Non c’è un’evoluzione del pensiero, non c’è una revisione critica del passato, non c’è nemmeno la dignità di ammettere un cambiamento di rotta. Esiste soltanto la necessità di posizionarsi dove oggi conviene stare.

Il problema non è cambiare idea; accade, ed è persino legittimo.

Il problema è farlo senza dire perché, senza assumersene la responsabilità, senza spiegare ai cittadini quali principi si abbandonano e quali si abbracciano. Il trasformismo non sta nel passaggio da un campo all’altro, ma nel passaggio da un campo all’altro senza che si capisca cosa resti fermo, quale sia il punto cardine del proprio impegno pubblico. E nel caso di Ferrandino, la sensazione è che non resti nulla. Che ogni collocazione sia un mezzo e non mai un fine.

Di fronte a questa disinvoltura, la fiducia politica diventa un bene fragile. Perché se tutto può essere riscritto, se ogni alleanza può essere negata, se ogni parola può essere smentita dal giorno successivo, allora il rapporto tra amministratore e comunità diventa un contratto a termine, sempre rinnovabile ma mai garantito.

Un terreno instabile che, per un Comune che vive la complessità di Casamicciola, è forse l’ultima cosa di cui si sente il bisogno.

In un tempo in cui l’isola chiede stabilità, competenza e coerenza, l’intervista di Ferrandino offre il contrario: incertezza, personalismi e una narrazione costruita per coprire una frattura politica che dovrebbe invece essere affrontata apertamente. E il fatto che questo venga presentato come “buon governo” è la conferma definitiva di quanto la distanza tra le parole e la realtà si sia fatta, ancora una volta, troppo larga per essere ignorata.