Giosi risponde, ma non regge. 940 voti costruiti con dieci accoppiate

Il dato elettorale legato a Librandi, più che raccontare una crescita autonoma, restituisce l’immagine dell’onda lunga di un sistema politico in declino, quello riconducibile a Giosi Ferrandino. Un consenso che non nasce da un nuovo radicamento o da una proposta capace di intercettare energie fresche, ma dall’ennesima riproposizione di una rete di relazioni costruita negli anni e oggi visibilmente logorata. Non è un rilancio, è la coda di una stagione che fatica a chiudersi.

Dentro questo schema si inserisce anche la performance personale di Ferrandino. La sua risposta a Forza Italia arriva, ma è una risposta debole, che racconta più la sua leggerezza politica che una reale capacità di riposizionamento.

I 940 voti ottenuti non sono frutto di una spinta spontanea del territorio, ma il risultato di ben dieci accoppiate elettorali, costruite con il coinvolgimento diretto e indiretto di gran parte della maggioranza di Casamicciola. Un’operazione massiccia, sostenuta dalla più ampia campagna elettorale mediata vista sull’isola negli ultimi anni, gestita con un metodo ad escludendum che ha ricordato le logiche del sistema CPL Concordia. Eppure, a fronte di questo sforzo, il dato resta modesto. Troppo modesto per chi ha messo in campo una macchina così pesante.

A indebolire ulteriormente la tenuta politica di Ferrandino c’è anche l’ennesimo cambio di partito, l’ennesima torsione di casacca che finisce per minare ciò che resta della sua credibilità. In un elettorato già provato da decenni di trasformismi, questo continuo slittamento di posizioni e appartenenze viene vissuto come un segnale di opportunismo più che di strategia. E anche questo pesa, perché il consenso non si costruisce solo con i pacchetti di voti, ma con coerenza, continuità e riconoscibilità. Elementi che, oggi, sembrano sempre più sfocati.

Ma la vera misura non è il numero secco. È il voto dal territorio. Ed è lì che il quadro si fa più chiaro. Casamicciola continua a essere un paese spaccato, gestito come una vicenda personale, attraversato da dispetti, fratture e capricci amministrativi che non costruiscono comunità ma alimentano divisione. Un’amministrazione che fatica a governare la complessità di una terra ferita dalla frana, dalla ricostruzione bloccata, dalla stanchezza sociale, e che nel frattempo vede la politica ridursi sempre più a scontro interno piuttosto che a progetto collettivo. Dentro questo vuoto si colloca anche il ruolo di Librandi, come figura di beneficiario di un equilibrio che si trascina per inerzia.

Un equilibrio fatto di contatti personali, relazioni sedimentate, residui di potere e abitudini politiche che funzionano ancora, ma sempre meno. Non consenso che nasce dal basso, ma consenso che si trascina. Una rendita di posizione più che una spinta verso il futuro. Questo primo test elettorale dice una cosa molto semplice: se la politica si riduce a contenere il declino, a gestire rapporti invece di governare processi, non produce consenso, lo consuma. E quando per tenere insieme i numeri serve moltiplicare le accoppiate, forzare geometrie e isolare chi non si allinea, non si è più davanti a una leadership. Si è davanti a una resistenza stanca.

E in una comunità che cambia, soffre e chiede altro, questa resistenza ha sempre meno presa. Perché la gente, prima o poi, tra una manovra elettorale e una scelta vera, la differenza la capisce. Anche se c’è chi continua a far finta di no.