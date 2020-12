Giosi re di Lacco. Pascale paga la “cambiale”: Pasqualino nel nucleo di Valutazione

Ida Trofa | Mentre in quel di Lacco Ameno continua a consumarsi la stagione dei lunghi coltelli politici, Giosi Ferrandino, direttamente da Bruxelles, via Ischia, mette in moto le procedure per sistemare un po’ di posti nel nucleo di valutazione. L’organismo che, lo ripetiamo da tempo, è quasi inutile ed è buono solo a sprecare ingenti quantità di danari pubblici e non solo a Lacco Ameno, ma in ogni amministrazione pubblica.Veniamo però ai fatti sostanziosi e sostanziali di questa ultima formazione di super esperti giunti all’ombra del Fungo.

Con la nomina di Tommaso Buono, Pasqualino Migliaccio e Luca Pellegrini lo zampino di Giosi Ferrandino è quasi un marchio di fabbrica. Della serie: tanto va Giosi a lardo che quasi sempre ci lascia lo zampino…

Ironia a parte, sulla nomina del triunvirato appena battezzato in piazza Santa Restituta c’è più di un dato politico e di vicinanza.

Infatti se negli ambienti politici di piazza Santa Restituta, Tommaso Buono (presidente) viene considerato una sorta di garante degli equilibri di correttezza istituzionale, Pasqualino Migliacciò, invece è senza dubbio l’uomo nominato dall’eurodeputato ischitano. Migliaccio giunge con furore direttamente dagli uffici “vietati”, di fa per dire, del comune di Ischia dove Enzo Ferrandino, fin dal giorno delle elezioni ha messo in scena un “balletto” indegno!

Pellegrini, invece, sembrerebbe il volto nuovo di questa finta operazione di organismo istituzionale collegato alla carica del sindaco o del commissario. Il dottore commercialista nominato è, infatti, tra i più attivi e social dell’UDEC. L’unione di categoria tra le più presenti negli ambienti.

Nomi che servono alla nuova maggioranza di Lacco Ameno per calmare i vari consiglieri comunali che hanno bisogno di questo “mercimonio” per dare un senso alla loro politica, per rispondere alle innumerevoli promesse legate al voto d’autunno. Insomma tutto già visto nel panorama di una politica impagabile ed inconcludente oltre gli interessi personalistici e particolari.

Lacco Ameno. Il bando per il nuovo nucleo di valutazione

Un atto dovuto, insomma, una procedura consueta, un iter previsto dalla norma e dagli accordi sottesi degli equilibri di potere. Dopo aver sistemato i soliti affarucci, i posti di lavoro, post voto ecco il disbrigo pratiche istituzionali. Nulla di che, insomma, oltre il solito andazzo. Per lo svolgimento delle funzioni ai componenti del nucleo è riconosciuto il compenso annuo lordo pari ad euro 3000 oltre Iva ed oneri previdenziali, nonché i rimborsi spesa di viaggio, se dovuti. Al presidente, oltre a queste ultime, è riconosciuto il compenso annuo lordo pari ad euro 4000 oltre Iva ed oneri previdenziali. I componenti del nucleo sono stati nominati dal sindaco con decreto n.7 a seguito, ufficialmente, di verifica delle capacità e competenze previste dalla regolamento, accertate dagli elementi desumibili dal curriculum. La procedura, come è noto, ufficiosamente, ha preso altra piega e vira tutta verso “Le Querce“ .

Il Nucleo è composto da n. 3 componenti di cui un Presidente e due membri, senza dubbio, dotati di specifica professionalità e competenze.

I componenti sono infatti scelti tra funzionari della Pubblica amministrazione, docenti universitari e liberi professionisti competenti per studi effettuati in materie giuridiche, economiche ed umanistiche, unitamente a significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione. L ‘incarico dura per n. 3 anni ed è rinnovabile, salvo revoca motivata.

Il Nucleo sarà posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in posizione di autonomia rispetto a ogni altra struttura dell’Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco medesimo. Per le esigenze di supporto organizzativo, di comunicazione interna e di flusso informativo il Nucleo si avvale di personale messo a disposizione dal Segretario Comunale Dott.ssa Paola Dello Iacono.

Tutti e tre i curriculum vitae (stranamente) son stati acquisiti agli atti nota il 14 dicembre 2020 con prot. 12660 per il dott. Tommaso Buono; prot. 12591 per il dott. Pasqualino Migliaccio e prot. 12593 per il dott. Luca Pellegrini