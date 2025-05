Giosi ordina, Cala smonta e regala. Dal 18 aprile il comune ha ordinato lo smontaggio del porto. Domani mattina la consegna

Ripetiamo il titolo così chiariamo meglio la vicenda: “Giosi ordina, Cala smonta e regala!”. E’ questa la sintesi estrema della fine ingloriosa del porto di Casamicciola Terme.

Nei giorni scorsi, non senza sorpresa, le “bimbe di Giosi” e la sua fan base ci hanno attaccato quando abbiamo descritto lo scenario in cui, domani mattina, piomba il porto di Casamicciola gestito da Cala degli Aragonesi. Un puzzle di cazzate e imprecisioni – evidentemente guidate dall’alto o dal lato dell’alto – che merita una precisazione importante e chiara.

Ma, oltre alle “bimbe di Giosi” e alla fan base del sindaco di Casamicciola, serve fare chiarezza anche per tanti cittadini di Casamicciola che, in buona fede, non conoscendo la verità e, forse, paragonando il porto di Casamicciola con quello di Lacco Ameno hanno potuto commettere l’errore (bonario!) di interpretare male il contesto.

La verità è una sola: il 18 aprile il comune di Casamicciola ha chiesto a Cala degli Aragonesi di lasciare libere (si chiama “riconsegna aree demaniali” per i fan di Giosi più stupidi) libere le aree occupate e di farlo entro le ore 10 di lunedì 19 maggio, domani mattina.

Un ordine che Cala degli Aragonesi ha rispettato alla lettera e, anzi, come richiesto dal comune di Casamicciola ha anche regalato alla comunità di Casamicciola Terme il box dell’ufficio informazioni. Si, avete capito bene, Antonio Pinto non solo ha smontato tutto e ha lasciato l’area occupata, ma ha anche regalato il box alla cittadina termale così come gli ha chiesto il Comune di Casamicciola Terme.

Da domani mattina, senza dilungarci troppo perché non serve, la banchina di Casamicciola resterà senza servizi idrici, senza acqua e sarà uno spazio di libero approdo. Soprattutto perché il Comune di Casamicciola non ha ancora richiesto l’anticipata occupazione dell’area. Quindi è terra di nessuno. Un zona brulla e libera nel bel mezzo del paese.

I “bimbe di Giosi” ci hanno scritto che in un paio di mesi il porto torna operativo. E’ quello che gli è stato suggerito da chi agita certe tastiere e certi screen. In verità non crediamo che bastino un paio di mesi per rendere nuovamente operativa la banchina “deserto” del porto di Casamicciola. Ci vorranno tanti soldi pubblici (e quindi tanti appalti che si potranno gestire) e tanto tempo per completare gli iter considerando che il porto è gestito in economia dal Comune.

LA RICHIESTA DEL COMUNE DI CASAMICCIOLA

Nel frattempo, giusto per rendere onore alla verità e alla correttezza di Cala degli Aragonesi ecco il testo integrale della nota del Responsabile dell’Area VII Tecnica (Servizio Demanio), dott. ing. Gaetano Grasso, del 18 aprile 2025 protocollata alle ore 14.13 al numero 0008451.

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

Area Tecnica – Servizio Demanio

Spett.le

Cala degli Aragonesi S.r.l.

Oggetto: Concessione demaniale n. 21/2008. Convocazione riconsegna aree demaniali.

PREMESSO CHE: – in data 31.12.2024, risulta scaduta la concessione demaniale marittima n. 21/2008 in titolarità di Codesta società;

in data 23.02.2025, Codesta società ha comunicato all’Amministrazione comunale di aver iniziato le operazioni di sgombero delle aree demaniali e degli specchi acquei occupati in virtù di detta concessione;

con nota prot. n. 5245 del 13.03.2025, l’Amministrazione comunale, pertanto, ha convocato Codesta società per la data del 15.03.2025 per la riconsegna dei beni e per la stesura del relativo verbale ai sensi dell’art. 34 del Reg. Cod. Nav.;

tale nota è stata impugnata, tra gli altri, con motivi aggiunti di gravame, innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, nel giudizio pendente con R.G. n. 1235/2025 ai fini del suo annullamento, previa richiesta di misure cautelari, anche inaudita altera parte; – con decreto presidenziale n. 527/2025 del 13.03.2025, il T.A.R. Campania, Sez. VII, ha sospeso la detta nota unicamente perché non sarebbe stata “tra le parti ancora definita la spettanza dei manufatti rimovibili ancora presenti sull’area e che risultano essere in corso di smontaggio da parte della ricorrente”;

con delibera n. 13/2025, pubblicata in data 28.03.2025, il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme ha deliberato di affidare in economia in favore del Comune di Casamicciola Terme la gestione del porto turistico; – in data 05.04.2025, l’Amministrazione comunale ha annullato, in via di autotutela, con atto prot. n. 7349, la detta nota del 13.03.2025, precedentemente sospesa dal T.A.R.;

VISTI: – l’art. 3 della concessione demaniale marittima n. 21/2008 che prevede che “nel giorno di scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stato originario all’Amministrazione regionale”; – l’art. 5 della concessione demaniale marittima n. 21/2008 che prevede che “fermo restando il disposto dell’art. 49 Cod. Nav. e dell’art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà del concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo stato originario”; – gli artt. 31 e 34 del Reg. Cod. Nav.; – l’art. 49 Cod. Nav.;

RITENUTO CHE:

i pontili galleggianti installati dal concessionario costituiscono opere di facile rimozione che, dunque, rimangono in proprietà del medesimo; il concessionario ha l’obbligo di rimettere in pristino il bene precedentemente affidatogli, rimuovendo tutte le opere amovibili precedentemente installate;

CONSIDERATO CHE: le procedure di smontaggio dei pontili galleggianti risultano avviate da Codesta società sin dal 23.02.2025, così come comunicato dalla stessa; allo stato, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla detta comunicazione, i pontili galleggianti risultano ancora presenti sulle aree demaniali marittime in questione, che quindi devono essere ancora rimossi; insistono, inoltre, sulle aree e sui beni precedentemente concessi ulteriori opere di facile rimozione installate da Codesta società non ancora, allo stato, rimosse, e precisamente: pensilina di lunghezza 32,60 m. e larghezza 2,45 m.; – punto ristoro di lunghezza 11,80 m. e larghezza 3,50 m. di cui metri 2,55 di larghezza x 4,80 di lunghezza parte chiusa + 3,70 x 2,25 deposito; – servizi di lunghezza 6,50 m. e larghezza 4,00 m, con annesso bagno ad uso ormeggiatori di misura 2,05 x4,20; – pensilina di lunghezza 10,55 m per larghezza 3,00 m.;

l’Amministrazione comunale deve rientrare nel legittimo possesso delle dette aree demaniali e degli specchi acquei occupati sine titulo da Codesta società al fine di avviare la deliberata gestione del porto turistico in economia. Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto, l’Amministrazione comunale

CONVOCA

Codesta società per la data del 19.05.2025, presso l’area portuale del Comune di Casamicciola Terme, alle ore 10,00, al fine di procedere, ai sensi dell’art. 34 Reg. Cod. Nav., alla riconsegna delle aree demaniali marittime attualmente occupate sine titulo ed alla stesura del relativo verbale.

Casamicciola Terme 18.04.2025

Il Responsabile dell’Area VII Tecnica (Servizio Demanio)

(dott. ing. Gaetano Grasso).

Giosi ordina, Cala smonta e regala. E Casamicciola torna al passato di decenni!