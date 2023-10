Giosi, non mi hai convinto affatto! | #4WD

“…credo che a maggio non cambierebbe nulla in quanto il risultato elettorale sarebbe non solo scontato, ma probabilmente molto più netto delle elezioni recenti. Dunque non trovo motivazioni a favore del paese, né motivazioni politiche, perché non cambierebbe gli scenari futuri: credo che i cittadini si siano espressi già in modo netto lo scorso maggio, e lo farebbero in modo ancora più netto se davvero accadesse che la giustizia amministrativa dovesse decidere per nuove elezioni. Prepariamoci a qualunque tipo di esito anche dal punto di vista giudiziario. Detto ciò, mi sento di rassicurare l’intera cittadinanza, che è molto preoccupata per questa possibilità. I legali che difendono l’amministrazione ci hanno dato ampie garanzie sull’esito positivo del ricorso, e l’alea del rischio credo sia davvero minima”.

Questa dichiarazione è stata rilasciata pochi giorni fa dal sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino. Per me che conosco bene il personaggio, non mi sarei potuto aspettare altro. E se a questo aggiungo quel “minimo” di competenza che posseggo quanto a contenuti verbali della programmazione neurolinguistica, posso affermare senza timore di smentita che quello di Ferrandino è il classico modo di mettere le cosiddette mani avanti, malcelando il fondatissimo (e tutto suo) timore di un esito tutt’altro che positivamente scontato di tale vicenda giudiziaria e del destino della sua nuova amministrazione.

A ciò aggiungo, inoltre, che semmai il ricorso presentato da Abramo De Siano, che su questo genere di argomenti è decisamente un mago, dovesse essere accolto, al di là della possibilità di interpellare il Consiglio di Stato per l’ultimo grado di giudizio, Giosi dovrebbe comunque fare i conti con due campagne elettorali contemporaneamente; e di sicuro l’incertezza assoluta con cui affronterebbe quella per le Europee, che lo terrebbe ancor più lontano da Casamicciola in giro per sei regioni tentando di contribuire con un successo personale all’improbabilissimo 4% del suo attuale schieramento, inficerebbe anche la corsa per la riconferma da primo cittadino, mettendo a nudo le tantissime, enormi difficoltà nel ricoprire ancora una volta entrambi i ruoli e alimentando la più che giustificata diffidenza degli elettori.

Come dire: “Caro Giosi, inventatene un’altra!”. Almeno per me.