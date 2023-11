Giosi li blocca, il TAR “libera” i cani. Annullata l’ordinanza del sindaco di Casamicciola

Gaetano Di Meglio | L’ordinanza adottata da Giosi Ferrandino che vietava di condurre i cani nei parchi e in particolare nelle aree giochi è stata annullata dal Tar. Il provvedimento del sindaco di Casamicciola è stata impugnata dall’associazione ambientalista Earth ODV, riconosciuta dal competente Ministero, che si è vista dare ragione dai giudici amministrativi.

Sotto accusa quella parte dell’ordinanza sindacale n. 23 del 27 luglio 2023 che «vieta ai cittadini di condurre i cani nei parchi gioco all’interno degli spazi e parchi pubblici del territorio comunale».

Un divieto che non è andato giù, quello rivolto ai «proprietari e detentori di cani, indipendentemente dalla taglia, di condurre i cani, ancorché accompagnati, nei parchi comunali e, in particolare, nelle aree giochi per bambini».

Il provvedimento, scrivono i giudici, «è stato impugnato con un’articolata serie di censure sostanzialmente compendiate nella deduzione dell’eccesso di potere, per difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, in cui sarebbe incorsa la civica amministrazione con l’adozione della contestata ordinanza extra ordinem».

Il Tar ha deciso sul ricorso anche in assenza delle parti costituite. Accogliendo in toto le censure proposte.

Il collegio della Quinta Sezione ha ritenuto, «in adesione al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a fattispecie analoghe, anche della Sezione, che debba dichiararsi la fondatezza del ricorso in esame».

LESA LA LIBERTA’ DELLE PERSONE

I provvedimento adottato da Giosi, in sostanza, ledeva eccessivamente la libertà delle persone: «L’ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone oltre che della libera esternazione della loro personalità, che comprende la possibilità di relazionarsi con gli animali di affezione e di accompagnarsi ad essi, ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

Ad indurre il sindaco all’adozione dell’ordinanza “incriminata”, motivi di sicurezza e di igiene. Che però per i giudici non giustificano una tale limitazione: «Premesso che il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi “inutili” sacrifici, nella specie, lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, ben avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico e indiscriminato divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l’attivazione di mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale e comunque imposti dal generale principio del neminem laedere a tutti i potenziali autori, anche per via indiretta, di danni ad altri».

DIVIETO SPROPORZIONATO

Bocciata quindi la soluzione “troppo facile” adottata dal primo cittadino: «Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione».

Qui infatti il collegio richiama la normativa in materia che già impone determinati obblighi ai possessori di cani: «Ed invero, le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti».

Una circostanza che inficia del tutto la necessità di un provvedimento ad hoc che imponga un divieto: «La gravata ordinanza, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio, con obbligo di museruola».

Ordinanza annullata ma spese compensate, «stante la peculiare natura degli interessi in lite». In realtà, poiché il ricorrente è un’associazione ambientalista che dunque persegue fini non privatistici, è stata ammessa dal Tar al gratuito patrocinio a carico dello Stato, che si farà carico dei 500 euro di spese.

Una sentenza che farà felici tutti i padroni di cani casamicciolesi e non…