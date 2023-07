Giosi inizia la guerra ai maxi bus: “Vecchi e inquinanti, non possono circolare”

Con un post social, diffuso in serata, il sindaco di Casamicciola accende la miccia ad una polemica che ha tutte le condizioni per toccare punte altissime. Per il primo cittadino del comune termale, infatti, le dimensioni dei bus e dei mezzi commerciali oltre i 12 metri non sono più sostenibili.

“Per anni siamo stati conosciuti come l’isola verde – si legge nel post che iniiza con un pizzico di demagogia spicciola -, dalla natura suggestiva e lussureggiante. Per anni però abbiamo trascurato il mare, i boschi, la natura e l’ecosistema in cui viviamo. Da oggi il comune di Casamicciola – si chiarisce nel post – è in prima fila per difendere e preservare per le generazioni future il verde, la natura, gli angoli incontaminati di quest’isola e farle recuperare la piena vivibilità. Iniziando dal traffico, un problema da risolvere per rendere più piacevole anche il soggiorno dei nostri ospiti”.

STOP AI MEZZI. “E come sottolinea il sindaco Giosi Ferrandino – continua -, la riduzione del traffico veicolare passa anche attraverso la riduzione delle dimensioni e l’adozione di nuovi sistemi di propulsione dei bus che circolano sulle nostre strade: “Ischia è fatta di stradine, borghi, angoli suggestivi ma angusti e non è più plausibile che vi circolino pullman di 12 o più metri di lunghezza, in alcuni casi vecchi e malfunzionanti oltre che inquinanti. Bisogna ripensare e riorganizzare il trasporto pubblico e privato con veicoli più piccoli, più efficienti, ad impatto ecologico zero. Ischia deve restare verde: lo dobbiamo a noi, ai nostri figli ed ai nostri turisti”

Per ora solo una questione di “diritto”. Aspettiamo di capire quali saranno le decisioni e le ordinanze che trasformano queste parole di principio in fatti.