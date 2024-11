Giosi Ferrandino: “Presentati alcuni emendamenti per la nostra isola”

“Con l’avvicinarsi della prossima Legge di Bilancio – ha detto Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola Terme, ho personalmente consegnato, presso la Camera dei Deputati, alcuni emendamenti per ottenere più risorse per i ristori alle attività economiche danneggiate e per i sostegni ai nostri concittadini colpiti prima dal sisma del 2017 e poi dall’alluvione del 2022.

Ho espresso un sincero apprezzamento al Governo per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra isola, attraverso la previsione di fondi e interventi nella prossima finanziaria, ma ho anche presentato degli emendamenti affinché il tessuto imprenditoriale e commerciale, nonché le famiglie colpite dai tragici eventi, possano ricevere un ulteriore supporto concreto.

Il nostro territorio, inoltre, come hanno dimostrato le terribili immagini di Valencia, ha bisogno di un impegno costante per affrontare il rischio idrogeologico, dunque, è imperativo rafforzare l’impegno statale in questa direzione. Solo uniti possiamo superare queste difficoltà e trasformare questa sfida in un’opportunità di crescita per la nostra amata isola, pertanto nel ringraziare l’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” per il pieno sostegno, auspico che la maggioranza possa approvare le nostre richieste, nell’interesse della popolazione isolana”