Giosi Ferrandino: “Niente Agata e niente elemosine, a Casamicciola servono trasporti marittimi di qualità”

Sul porto di Casamicciola nessun contentino e nessun accordo al ribasso”: sono queste le parole di Giosi Ferrandino candidato a sindaco Casamicciola al centro per le amministrative del 14 e 15 maggio prossimo.

“Leggiamo in queste ore annunci trionfanti di vittoria ma è la solita fuffa” continua l’eurodeputato “raccontata da chi non sa o non capisce: a Casamicciola non serve l’Agata e neppure servono corse di traghetto secondarie, come saranno quelle effettuate tra qualche giorno da quella nave e che serviranno soprattutto per trasportare camion.

Al nostro comune servono invece collegamenti marittimi efficienti, navi moderne e veloci, servizi all’altezza delle esigenze di isolani e turisti non certo un ferry boat che è solo fumo negli occhi.

Per ottenere tutto questo serve però il dragaggio del porto che era già necessario prima ed indispensabile adesso e serve riorganizzare l’intera portualità, turistica e commerciale. Ai casamicciolesi dobbiamo dare certezze e non elemosine: ai commercianti, ai tassisti, agli albergatori ed a tutti gli operatori economici – oltre che ai pendolari ed a chi viaggia per necessità – non si possono vendere vittorie pezzotte.

Mentre alcuni si affannano e si accapigliano per un like in più per questa triste vicenda noi diciamo chiaro e forte che con l’Agata Casamicciola perde: lo sanno questo a Roma ?”.

Ferrandino poi conclude “Nel nostro programma abbiamo messo nero su bianco quello che faremo per il nostro approdo ed è mia intenzione, il 16 maggio, incontrarmi con gli armatori che operano a Casamicciola per chiarire che nel nostro comune inizierà una nuova stagione, fatta di qualità, di certezze, di serietà che pretendiamo per dover ospitare ogni giorno il transito di centinaia di mezzi pesanti (con rifiuti e carburanti compresi)”.