Giosi Ferrandino: “L’Europa ha attivato “EMS Copernicus” per la mappatura della frana”

A seguito della richiesta inoltrata dall’Europarlamentare Giosi Ferrandino al presidente della Commissione Europea Janez Lenarčič, di attivazione del meccanismo di solidarietà europea, il Presidente Lenarcic ha informato che l’attenzione é molto alta sul nostro territorio e che sono in corso le mappature.

“Caro signor Ferrandino – si legge nella nota – La ringraziamo per la Sua lettera relativa alla drammatica situazione dell’isola d’Ischia.

Sulla base di una richiesta di mappatura satellitare di emergenza ricevuta dall’Autorità di Protezione Civile italiana per la colata di fango che ha interessato il versante della montagna nei pressi della frazione di Casamicciola sull’isola di Ischia, l’ERCC ha attivato il servizio EMS Copernicus in modalità di mappatura rapida.

Stiamo seguendo da vicino la situazione e restiamo pronti a rispondere a qualsiasi ulteriore richiesta di assistenza.

I nostri pensieri sono rivolti alla popolazione colpita di Ischia.”