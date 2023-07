Giosi Ferrandino:  “L’Autorità di Bacino non pensi a cautelarsi, pensi alle esigenze di Casamicciola”

Il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino, intervenendo alla presentazione dell’accordo tra Commissariato alla ricostruzione e Carabinieri Forestali non ha perso l’occasione per mettere in chiaro alcuni punti importanti con chi, entro il 25 luglio, dovrà completare il piano del dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme.

Parole chiare che lanciano un certo allarme siamo stanchi di avere burocrati che ci incerottano senza conoscere il territorio solo per salvarsi dalle loro responsabilità.

«Aspettavo con interesse la riunione di questa mattina – ha esordito Giosi Ferrandino -. Il mio è un saluto e un grande ringraziamento per quello che è stato fatto. Grazie all’era del digitale, siamo riusciti a fare questo grande lavoro e spero che questo strumento sia utilizzato anche per garantire sempre maggiore sicurezza sul nostro territorio. Uno strumento, questo, che garantisce un costante monitoraggio dei nostri territori. So che c’è da fare tanto, ma tanto è stato fatto grazie all’impegno e all’opera del Commissario Legnini, lavoro apprezzato non solo dalle Amministrazioni, ma anche dai nostri concittadini. Credo che con questi ritmi, nel giro di poco potremo dare la certezza di poter continuare a vivere qui in sicurezza.

Saluto gli altri sindaci, presenti qui a testimoniare che questo non è un problema solo di Casamicciola, ma tutta l’isola è fragile. Abbiamo problematiche simili. L’approccio deve essere quello di continuare a vivere sulla nostra isola. Mi giungono notizie riguardo l’Autorità di Bacino che vuole vincolare eccessivamente l’isola per cautelarsi al massimo. Noi faremo attenzione, dobbiamo capire che la nostra opera è di mitigazione dei rischi e di convivenza con essi, siamo consapevoli che non esiste il cosiddetto “rischio zero”. D’altra parte se l’approccio è quello che si preannuncia, allora considerando che il 70% circa dell’Italia è a rischio, non credo che dobbiamo scappare dall’Italia stessa.

Auspico che su questo punto anche il Commissario, insieme a noi sindaci, possa fare una battaglia che ponga in primo luogo la sicurezza, ma anche di continuare a far vivere i cittadini sull’isola e svilupparla da un punto di vista turistico, proprio per quello che rappresenta Ischia per l’Italia e non solo. C’è bisogno di un accordo tra tutte le parti in causa.

Queste cartografie permetteranno un rapido inizio dei lavori di deforestazione, per fare in modo che non ci sia il rischio di ulteriori frane dovute, a mio modesto parere, al fatto che per anni i nostri monti sono stati abbandonati all’incuria più totale. Neanche la più semplice manutenzione di alvei e taglio dei famosi castagni da farsi per legge, sono stati fatti. Attività che non competono agli enti locali, e chi era deputato a farlo ha abbandonato a se stesso un territorio come Ischia, ma parlando con altri colleghi ho constatato che è una problematica di livello nazionale.

Auspico che si lanci questo grido di allarme a livello nazionale. Io dico sempre che quello che si spende dopo l’emergenza, per sistemare quanto accaduto, se si impegnasse come prevenzione eviteremmo tragedie e forse spenderemmo molto meno. Prevediamo nei bilanci, a monte, più risorse per i problemi di natura idrogeologica. Questo è un mio “sogno”, significherebbe che stiamo dando un buon servizio alla comunità. Grazie e spero che continuerete ad esserci vicino, come amministrazioni siamo pronti a ogni collaborazione».