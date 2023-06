Giosi Ferrandino: “La prefettura sta indagando su ciò che è successo tra il 6 e 8 maggio”

Gaetano Di Meglio | Un consiglio comunale lampo. Senza minoranza e con un’unica nota degna di nota: le dichiarazioni di Giosi Ferrandino nel merito del ricorso al TAR di Abramo De Siano contro le elezioni del 14 e 15 maggio 2023. Un ricorso, quello presentato dall’avvocato Miriam Petrone, che vedrà la sua udienza pubblica il prossimo 30 novembre davanti alla seconda sezione del Tribunale Amministrativo di Napoli.

Il civico consesso, assistito dal segretario comunale Maria Grazia Loffredo (con tanto di manicure sui toni del rosa), ha confermato i verbali delle sedute precedenti e preso atto della surroga del consigliere Antonio Pisani al posto di Nuccia Carotenuto. Certo, avremmo preferito vedere un omaggio floreale del nuovo entrato nel civico consesso alla consigliera dimissionaria, ma anche un solo grazie poteva bastare. Evidentemente nel mondo cattolico dal quale viene Pisani, queste cose non le insegnano.

Tutti presenti, tranne la consigliera Di Iorio assente giustificata, hanno celebrato già il terzo consiglio comunale.

Durante il punto stampa alla fine del consiglio comunale il sindaco Ferrandino non ha usato mezze parole.

Sindaco Ferrandino, come Berlusconi (ride…), l’ufficiale giudiziario del tribunale di Ischia l’ha atteso al Capricho per notificarle il ricorso che lei ha spento con il suo intervento in consiglio comunale. Quali sono state le parole e qual è stata l’emozione di ritrovarsi davanti l’ufficiale giudiziario proprio in consiglio comunale?

“La prima cosa che ho pensato è l’ennesima sceneggiata che i cittadini di Casamicciola potevano evitarsi. Sono proiettati su altre questioni, sulla risoluzione dei problemi che attanagliano il comune. Ci mancava questa sceneggiata ma l’accettiamo conoscendo i personaggi. Questo ricorso, tra l’altro, era stato annunciato anche dai media locali nei giorni scorsi; quindi, non è stato nulla di nuovo. Ai cittadini ho assicurato che questa amministrazione, nonostante il ricorso in atto, non si distrarrà dal lavoro che l’attende quotidianamente e già da domani – aggiunge l’eurodeputato – con le deleghe che assegnerò agli assessori e ai consiglieri. Il 30 novembre è lontano, sicuramente arriveremo preparati e i nostri legali stanno già studiando la materia e ci hanno già rassicurato sull’infondatezza del ricorso e sono sicuro che già dinanzi al TAR, quindi in primo grado, questa amministrazione avrà modo di far capire a tutti che continuerà il proprio cammino nei prossimi cinque anni”.

Questa, secondo lei, è stata la vendetta al ricorso al comune di Ischia che vide protagonista suo cugino e che portò all’esclusione della figlia del presentatario del ricorso?

“Non lo so. Certamente sembra strano che sono sempre gli stessi personaggi, che si susseguono sempre su questa materia, a dare fastidio all’amministrazione in carica. Questa stessa persona è reduce da una questione analoga avvenuta a Forio, la quale vide coinvolto il sindaco Del Deo. A Ischia ci sono stati ricorsi del genere e la cosa strana è che si tratta sempre della stessa persona. Non vedo molta assonanza per una vendetta, anche perché lì non ero coinvolto in prima persona e sinceramente non saprei rispondere a questa domanda. Una motivazione ci sarà e qualunque sia, i cittadini si aspettano altro, oggi si aspettano una collaborazione da parte di tutti perché in questo momento Casamicciola ha bisogno che tutti facciano la propria parte. Mi sarei aspettato un atteggiamento e una partenza diversa, anche da parte delle minoranze perché non dimentichiamo che chi ha presentato il ricorso era un candidato della lista opposta”.

Avvierà un’indagine interna per capire cosa è successo tra il 6 e l’8 maggio perché, leggendo il ricorso dell’avvocato Petrone, al netto della fondatezza, c’è un errore materiale lampante. Parlano le date dell’albo pretorio.

“Credo che la Prefettura abbia avviato un’indagine interna. D’altra parte, erano loro deputati al regolare svolgimento delle elezioni. Probabilmente hanno già iniziato a capire cosa sia potuto succedere per questa sfasatura tra il 6 e l’8. Sappiamo che la Prefettura è l’organo che sovrintende la regolarità delle elezioni e pare strano abbia commesso in quel momento qualche errore. È un’indagine interna, noi che siamo arrivati dopo possiamo rispondere soltanto delle nostre azioni, quello che è avvenuto prima lo decideranno i giudici. Certamente cercheremo di capire cosa è successo perché si potrebbe addirittura pensare che questa cosa sia stata organizzata”.

Il fatto che la stessa Prefettura potrebbe essere interessata alla vicenda lascerebbe intendere che potrebbe non essersi trattato di una mera dimenticanza.

“Ci saranno gli organi deputati a controllare che questo sia avvenuto. Sarebbe di una gravità assoluta, ancora di più da approfondire. Certamente i sospetti possono esserci tranquillamente, perché si tratta veramente di una cosa non banale”.

Come possiamo leggere l’assenza dei quattro consiglieri di minoranza fra i banchi dell’opposizione nel consiglio comunale di oggi?

“Non lo so, bisognerebbe chiedere a loro. Potrei pensare che, siccome c’era un consiglio molto formale, hanno ritenuto di non onorarlo non presentandosi. Questa è la cosa più logica che mi viene da pensare. Ripeto, avrete modo di chiederglielo. Noi avevamo l’esigenza di surrogare il dimissionario consigliere Carotenuto con il nuovo entrato Pisani, avevamo dei termini dettati dalla legge e quindi c’è stato un consiglio comunale a distanza di pochi giorni. Ce lo dettava la norma”.

Le cose non si fermano, lei lo ha detto e lo ha ribadito. In queste ore le nuove ordinanze. Il Comune di Casamicciola si impossessa di tante situazioni che fino a ieri erano dell’AMCA o della Città Metropolitana; quindi, ritorna soggetto attuatore di importanti opere che rilanciano il territorio per la ricostruzione dove c’è bisogno.

“Si. Noi riteniamo che tanti ritardi già ci sono stati e, siccome abbiamo preso degli impegni davanti al nostro elettorato che non avremmo perso neanche un giorno, ci assumiamo la responsabilità di diventare soggetti attuatori; quindi, i primi attori del nostro futuro come è giusto che sia. Lì dove è possibile, nonostante abbiamo una macchina organizzativa ancora da mettere su, ci siamo assunti da subito i primi provvedimenti perché siamo certi di poter fare presto. D’altra parte, è ovvio che l’interesse dell’amministrazione comunale, soprattutto sulla tempistica, è sicuramente superiore rispetto ad altri enti che fino ad oggi erano stati nominati, ma che hanno tanti altri comuni da gestire e tanto carico di lavoro in più. Dobbiamo dedicarci a Casamicciola ed è giusto che lo facciamo noi. Questa è stata la motivazione politica per cui già da subito i primi atti sono stati questi, cioè che il Comune diventa finalmente primo attore, padrone del proprio destino, nel senso che si assume le responsabilità per dare risposte ai cittadini. Questa amministrazione è qui per questo”.