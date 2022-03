Giosi Ferrandino: “La guerra in Ucraina è un attacco all’Europa”

Gaetano Di Meglio | La guerra in Ucraina è una guerra che riguarda l’Europa e tutti i suoi popoli. Con l’eurodeputato del PD, Giosi Ferrandino, proviamo a capire la posizione di chi è chiamato a votare a prendere decisioni. Uno sguardo più da vicino ad un fenomeno che inizia ad avere confini sempre più larghi e che, in ogni caso, influenzerà le nostre vite.

La guerra in Ucraina riapre una ferita che pensavamo rimarginata.

Non è una bella sensazione. La vivi negli occhi delle persone. Vedi il timore, la paura. Chiedono cosa accadrà domani, se peggiorerà, se saranno altri gli stati invasi dalla Russia. Una guerra nel cuore dell’Europa è qualcosa che pensavamo non sarebbe mai più accaduto. È per questo che è nata l’Unione Europea, per far sì che regnasse la pace, che la fratellanza tra popoli divenisse un valore fondamentale e condiviso. Che le contrapposizioni ideologiche ed economiche trovassero il loro luogo di risoluzione nella assemblea europea, non nella contrapposizione armata, nella morte e nella distruzione. Viviamo in una Europa che ha imparato a guardarsi indietro, a guardare alla sua storia, per difendere i suoi valori, per difendere la democrazia e la pace. Ne sono orgoglioso. Nessun tiranno ci farà mai desistere dalla nostra idea di comunità, costruita intorno a questi valori.

Dal 2014 ad oggi, davvero non potevamo fare nulla per evitare questo epilogo?

La guerra in Ucraina è più di una invasione di uno Stato sovrano. È un attacco diretto ai valori dell’Unione Europea. Questo deve essere chiaro, perché l’obiettivo reale di Putin è quello di frantumare la solidità della Ue. Il “Momento Kiev” rappresenta tutto questo, perché quando questa crisi cesserà vivremo in un mondo completamente diverso. Certo, avremmo potuto fare di più e soprattutto farlo prima. Se avessimo introdotto i quattro pacchetti di sanzioni per tempo, Putin non avrebbe avuto gli strumenti per invadere l’Ucraina. È una colpa che dovremo espiare ma solo in seguito, adesso dobbiamo proseguire sulla strada delle sanzioni dure per fare in modo che non ci siano altri episodi simili. Al contempo auspico un incremento delle pressioni diplomatiche. È necessario che Russia e Ucraina parlino in maniera seria e strutturata per giungere ad un accordo che ponga fine alle ostilità.

Al Parlamento Europeo è intervenuto il premier Zelensky, qual è la tua impressione

Un uomo coraggioso, orgoglioso del suo popolo, motivato a non arrendersi. Oggi lui incarna non solo lo spirito della sua nazione, ma lo spirito di tutto il popolo europeo. Gli ucraini non lottano solo per la loro integrità territoriale, stanno lottando anche per noi, per difendere i nostri valori. Gli dobbiamo una straordinaria ammirazione e il nostro supporto.

Zelensky chiede l’ingresso in Europa. Siamo pronti ad accoglierlo?

Eviterei risposte emotive. l’Ucraina è una autorevole candidata ma, al netto di quanto stanno subendo, ci sono questioni che vanno risolte. Sono le stesse obiezioni che furono mosse nel 2013: rispetto dello Stato di Diritto, l’applicazione di una democrazia di stampo occidentale, una presa di posizione netta e definitiva di condanna ai movimenti di matrice neonazista.

L’Europa è chiamata ad una reazione di unità e orgoglio

Ed è quello che sta accadendo. La Von der Leyen ha ben rappresentato l’Ue nella gestione della crisi, promuovendo una linea che è nata dalla condivisione di tutti i leader del Consiglio. I quattro pacchetti di sanzioni sono una risposta durissima all’aggressione russa ed avranno un impatto devastante. È evidente però che il conflitto in Ucraina ci pone di fronte a delle scelte. Abbiamo compreso bene come mai prima d’ora quanto sia fondamentale la transizione energetica, sia per questioni ambientali, sia per l’indipendenza europea dagli approvvigionamenti energetici. E credo sia finalmente giunto il momento per la nascita di una Difesa di matrice europea e di un Esercito europeo. In queste ore se ne discute con una certa frequenza, è il segno che anche gli Stati più prudenti, come ad esempio la Germania, hanno compreso che dobbiamo dotarci di una struttura comune di difesa.

Tra USA e RUSSIA qual è la nostra posizione

La nostra posizione è nella Nato, su questo ci sono pochissimi dubbi. Il paradosso sai qual è? Prima dell’aggressione all’Ucraina, la Nato sembrava un organismo ormai superato. Molti Stati nemmeno la consideravano un interlocutore nelle scelte strategiche. Oggi ha ritrovato una centralità che non le si riconosceva dalla caduta del muro di Berlino. Lo stesso è accaduto per l’Europa, anche se in questo caso già il Covid aveva generato un senso di appartenenza che è stata una delle conseguenze più sorprendenti della pandemia. Putin aveva come obiettivo principale quello di dividere l’Europa. Ha ottenuto l’effetto contrario, ci ha uniti come non mai dal 1945 in poi.

Sono questi i momenti in cui ci chiediamo cosa significa essere Europei. Aiutaci capirlo meglio.

Noi siamo i figli di due guerre mondiali, che hanno causato milioni di morti. Essere europei significa condividere dei valori, alla cui base ci sono due principi inviolabili: la pace e la democrazia. Sono i capisaldi su cui si basa l’esistenza stessa dell’Unione Europea.