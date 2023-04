Giosi Ferrandino: “Il nostro paese non si imbratta”

Nelle ultime ore – si legge nel comunicato stampa diffuso da Casamicciola al centro – qualcuno ha imbrattato un muro lungo la statale 270 con la scritta che vedete nella foto: diciamo subito, senza se e senza ma, che ci dissociamo totalmente ed invitiamo tutti ad evitare di imbrattare Casamicciola.

Chiediamo ufficialmente che la scritta venga rimossa e, nel caso in cui ci venga permesso, siamo pronti a farlo anche subito, per non distogliere dalle proprie mansioni alcun dipendente del comune o di aziende partecipate. Non è questo il nostro modo di portare avanti la campagna elettorale ed a chi ha voluto esprimere la sua opinione in nostro favore in maniera così disdicevole diciamo, se nostro supporter: non diamo argomenti a chi non ne ha, non cadiamo nelle provocazioni, non sporchiamo il nostro comune. La vostra preferenza per Casamicciola al centro e per il suo candidato a sindaco va espressa nel modo più efficace: nell’urna.”