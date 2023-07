Giosi Ferrandino: “Fare piena luce sull’incidente del mezzo d’opera di stamattina”

“Incidenti come quello di oggi sono inaccettabili e chiediamo che se ne accertino celermente le responsabilità e si prendano i relativi provvedimenti”: sono le parole del sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino in relazione all’episodio di stamattina che ha visto coinvolto un mezzo all’opera per lo smaltimento dei residui della frana dello scorso novembre finito sugli scogli del lungomare dopo una folle corsa che solo per puro caso non ha causato vittime.

“Siamo stati davvero fortunati che nessuno si sia fatto male ma non possiamo di certo tollerare questo modo di operare; auspico che le forze dell’ordine, prontamente intervenute sul luogo, facciano piena luce sull’accaduto accertando in primis le responsabilità e verificando anche se nell’utilizzo del mezzo coinvolto nell’incidente siano stati utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza perché la vita dei cittadini e dei lavoratori non può essere messa a rischio per l’esecuzione di lavori pubblici.

Mi auguro inoltre che il commissario Legnini e tutti gli enti coinvolti nella ricostruzione post frana avviino subito controlli sulle ditte appaltatrici verificando la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge: sulla sicurezza e sulla qualità dei lavori eseguiti a Casamicciola non accettiamo compromessi” ha concluso il primo cittadino casamicciolese