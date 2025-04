Giosi Ferrandino e i “pappagalli ingnoranti”. Nessuna vittoria al TAR sul porto per il Comune

I “pappagalli ignoranti” che si compiacciono di essere rientrati alla corte del sindaco di Casamicciola Terme ne hanno combinato un’altra. Poco fa, infatti, si è letto sui social che il comune di Casamicciola Terme avrebbe vinto al TAR nello scontro contro la Cala degli Aragonesi. Niente di più vero!

C’è di vero che il Presidente della Settima Sezione del TAR Campania, la dott.ssa Maria Laura Maddalena ha pronunciato un decreto di rigetto della misura cautelare richiesta d’urgenza da Cala Degli Aragonesi il 9 aprile per bloccare l’efficacia di un atto interinale pubblicato dal Comune in vista dell’udienza del 10 aprile.

Nessuna vittoria, proprio come si legge nel PQM: “Rilevato che con l’istanza di misure cautelari ante causam, proposta in data 9 aprile 2024, parte ricorrente ha chiesto la sospensione interinale della nota prot. n. 776 del 9.4.2025 con cui sono state respinte le istanze del 9.12.2024 e del 17.3.2025 di rinnovo della concessione, nelle more della proposizione dei motivi aggiunti per la sua impugnazione; Ritenuto che non sussistano i presupposti di eccezionale gravità e urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare ex art. 61 c.p.a., non ravvisandosi un pericolo di danno imminente di gravità tale da non consentire nemmeno di provvedere alla proposizione dei motivi aggiunti”.

Tutto qua, ora nasce un nuovo contenzioso in attesa della pronuncia del TAR sull’udienza del 10 aprile.

Ah, poveri pappagalli…