Giosi Ferrandino: “Dragaggio del porto, opera fondamentale per Casamicciola”

Ieri pomeriggio Giosi Ferrandino, neo sindaco di Casamicciola, ha presenziato al suo primo ed importante impegno ufficiale: la conferenza speciale dei servizi che ha approvato definitivamente il dragaggio del porto, opera fondamentale per recuperare la piena operatività di quella che è la prima infrastruttura del comune.

“Ringrazio Giovanni Legnini e la sua struttura commissariale per l’egregio lavoro svolto per la questione dell’escavo, recependo tutte le istanze in tal senso ricevute ed operando con grande celerità e nell’interesse dei nostri concittadini. L’ultima volta che il nostro porto fu dragato risale al 2007, quando ero sindaco di Casamicciola ed ero già consapevole di quanto fosse importante assicurare a navi, aliscafi ed al diporto la piena efficienza e sicurezza dell’approdo.

Non resteremo comunque con le mani in mano in attesa del completamento dei lavori: avere trasporti marittimi efficienti e di qualità resta un obiettivo della nostra amministrazione; nei prossimi giorni consulterò le compagnie di navigazione e la regione per ottenere ulteriori collegamenti di linea dalla terraferma, anche veloci. Intanto darò disposizioni agli uffici comunali affinché nel più breve tempo possibile inoltrino richiesta di autorizzazione definitiva alla Regione Campania per il dragaggio e l’immersione in mare del materiale estratti come previsto dalle procedure per questa tipologia di interventi”