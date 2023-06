Giosi Ferrandino come Berlusconi: l’ufficiale giudiziario arriva in “diretta”

La notifica del ricorso presentato da Abramo De Siano contro le elezioni di Casamicciola è, anch’essa, una vera e propria notizia. Pochi minuti prima dell’inizio del consiglio comunale, l’ufficiale giudiziario della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, il dottor Dario Rizzotto, ha incontrato di persona il primo cittadino e ha provveduto alla notifica dell’atto giudiziario.

Una notifica “plurima”, che rientra nei 10 giorni concessi dal Presidente Corciulo della Seconda Sezione del TAR Campania, all’avvocato Miriam Petrone che, una volta ricevute tutte le notifiche dovrà depositarle negli ulteriori 10 giorni sempre tribunale di Napoli. Una notifica, quella del dottor Rizzotto che fa partire i famosi 15 giorni per il deposito delle memorie.

Nel merito del ricorso, le parole di Giosi Ferrandino sono state più che chiare: “Siamo assolutamente tranquilli, si tratta di una sceneggiata: siamo certi che non si possa mandare a casa una amministrazione voluta dal paese e legittimata con un larghissimo consenso per un cavillo e di questo sono convinti anche i nostri legali. D’altronde l’autore del ricorso non è nuovo a questo genere di sortite e tutti i ricorsi che ha presentato in passato si sono sempre rivelati un buco nell’acqua.

Quello che conta però è che noi andiamo avanti spediti nell’opera di ripartenza e ricostruzione di Casamicciola con la messa in sicurezza ed il rilancio del turismo quali priorità”