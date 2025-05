Giosi Ferrandino assume con il “lanternino”. Parte la mobilità obbligatoria per dirigenti

Il Comune di Casamicciola deve assumere ancora, come deciso dall’Amministrazione guidata da Giosi Ferrandino. In particolare, con la delibera di Giunta del 29 marzo scorso, avente ad oggetto l’adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), era stata approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025/2027 e il piano occupazionale 2025.

Ebbene, per il 2025 è stato deciso di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due profili per l’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – profilo professionale amministrativo – e di uno per l’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con profilo professionale vigilanza.

Prima di indire i relativi concorsi, il Comune deve però attivare le procedure di mobilità obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 165/2001.

Tale compito è stato assolto dal segretario generale, responsabile dell’Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona ed alle Imprese dott. Andrea Pettinato, competente anche alla gestione del personale.

In premessa, ricorda che in base a consolidata giurisprudenza «l’accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni possa avvenire, salvo i casi stabiliti dalla legge, solo per pubblico concorso, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ritenuto che il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito − costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa».

Ma preventivamente bisogna assolvere appunto alla prescritta mobilità obbligatoria.

Le procedure sono state attivate il 3 aprile scorso. Come riferisce in determina il dott. Pettinato, sono pervenute in riscontro la nota trasmessa dalla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili della Giunta Regionale della Campani e quella del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, con allegato l’elenco del personale in disponibilità.

Al termine della “verifica”, il segretario prende atto che dalle comunicazioni ricevute «si evince che per il solo profilo professionale amministrativo, risultano attualmente disponibili per le finalità previste unicamente ex dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta».

Per il funzionario di vigilanza la mobilità obbligatoria è automaticamente “superata” per assenza di candidati.

Il dott. Pettinato ha dunque proceduto ad approvare e pubblicare l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla selezione per il passaggio in mobilità presso il Comune di Casamicciola Terme.

Per garantire la massima pubblicità alla procedura, l’avviso sarà trasmesso direttamente al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, con esplicita richiesta di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni, «in modo che il personale in disponibilità interessato sia messo a conoscenza dell’avvio della procedura e possa presentare la domanda». Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Istituzionale del Consorzio. Dopodiché i candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno esaminati sulla base di un colloquio conoscitivo.