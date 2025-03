Giosi e Fulvio: travolti da un insolito destino marzaiolo | #4WD

Per questo 4WARD domenicale ho mutuato, parafrasandolo, il titolo del famoso film di Lina Wertmuller del 1974, accostandolo alla vicenda puntualmente annunciata ieri dal nostro quotidiano e riferitami da un carissimo amico mentre tornavo da Roma, che riguarda il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino e il capo delegazione al Parlamento Europeo di Forza Italia, Fulvio Martusciello. I due, com’è ormai noto, sono coinvolti (anche se a quanto pare non da indagati) nello scandalo Huawei che ha portato già ad alcuni arresti e alla perquisizione di uffici e alloggi di diversi europarlamentari.

Con Giosi Ferrandino non ho più alcun tipo di rapporto che vada oltre il saluto (che notoriamente è “dell’angelo”) quando rarissimamente mi capita di incrociarlo e non posso farne a meno nel rispetto della mia proverbiale educazione; e il mio concetto dell’uomo e del politico è ben noto a tutti Voi, avendolo esternato più volte da queste colonne. Fulvio Martusciello, nonostante le nostre strade si siano naturalmente allontanate da un bel po’ e sebbene alcuni suoi comportamenti nei miei riguardi mi sono decisamente dispiaciuti, ancora rientra nel novero delle persone che comunque, da parte mia, meritano un tantino di rispetto. E spero di riuscirci ancora a lungo.

E’ sotto gli occhi di tutti che l’ennesimo, camaleontico cambio di casacca di Giosi, da me annunciato in tempi non sospetti quando tutti mi diedero del millantatore “perché tu ce l’hai con lui”, passi per un accordo blindato proprio con Fulvio, che gli ha consentito non solo di rientrare a Bruxelles dalla finestra di una commissione, ma ha anche piazzato tutti i suoi fidatissimi alla guida di Forza Italia nei vari comuni di Ischia, creando così un nuovo corso d’autorità senza passare per quella procedura dei congressi comunali che in passato hanno caratterizzato il partito di Berlusconi sull’Isola. E io ne so più di qualcosa!Non Vi nascondo che sono rimasto molto sorpreso quando una “farfallina” mi ha riferito che il primo cittadino casamicciolese starebbe brigando ancora con il centrosinistra per candidare suo figlio in tandem con un’assessora uscente alle prossime elezioni regionali. Se ciò rispondesse al vero e si concretizzasse con buona pace del coordinatore regionale azzurro, saremmo veramente al colmo dei colmi, altro che frutta…

Intanto, sempre e comunque nel rispetto dei fatti, delle indagini e delle posizioni di ciascuno in seno all’inchiesta denominata “Génération”, nonché da inguaribile garantista, va detto che Giosi e Fulvio si ritrovano accomunati, oltre che dallo stesso partito, anche da una situazione tutt’altro che piacevole risalente, a quanto pare, all’epoca in cui il primo era ancora europarlamentare. Come dire: mal comune, mezzo gaudio. Un po’ come seppur dividendo una poltrona per due, la stessa risultasse paradossalmente più comoda per entrambi. Ma sappiamo bene che il problema non è certo questo, considerato che così come accadde al tempo dell’arresto di Giosi per la questione inerente alla CPL Concordia e al termine dell’inchiesta per la gestione dei rimborsi spese dei consiglieri regionali campani che pure toccò inutilmente di striscio Fulvio, tutto andrà probabilmente a finire con una totale estraneità dei due ai fatti che li vedrebbero coinvolti oggi.

Ciò che dispiace più d’ogni altra cosa è che i partiti politici, come mai successo finora a questi livelli, continuano ad essere usati come altalene e, consequenzialmente, le persone vengono usate e considerate dai partiti e dai loro “leader” come numeri e per i numeri che possono portare, portandoli in auge o buttandoli nel dimenticatoio all’occorrenza: altro che “io gli amici non li conto, io sugli amici conto”. E poi si dice che la gente non crede più nella politica…