Giosi, dirigenti revolution. La pianta organica a Casamicciola a colpi da “110”

Per rinfoltire la pianta organica carente, il neo sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ricorre alla possibilità offerta dall’art. 110 del Testo Unico Enti Locali, assumendo ben sei funzionari a tempo determinato full-time (36 ore settimanali). Sono due gli avvisi per la formazione di un elenco (short list) di professionisti per il conferimento di incarichi extra dotazione organica. Mentre oggi pomeriggio scade il termine per il primo, infatti, è già stato pubblicato il secondo, sempre a cura del rup rag. Giuseppe Scotti, responsabile dell’Area II.

Per il termine in scadenza oggi il “contratto 110” riguarda l’assunzione di un funzionario con profilo tecnico e di un funzionario con profilo amministrativo-contabile (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). Un ingegnere o architetto nel primo caso, un laureato in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche nel secondo.

Tra i requisiti richiesti, ovviamente, l’ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la «comprovata esperienza presso pubbliche amministrazioni locali, attinenti alla professionalità richiesta, ovvero rapporti di lavoro subordinato, di natura direttiva (Funzionario di elevata qualificazione) o dirigenziale, con le pubbliche amministrazioni».

Non era nemmeno scaduto il termine del primo avviso, che sempre il rag. Scotti ne ha pubblicato un secondo, per la ricerca di altri quattro funzionari a tempo determinato full time con profilo professionale dell’Elevata Qualificazione: un funzionario tecnico, uno amministrativo, uno contabile e uno di vigilanza.

I requisiti richiesti sono i medesimi: laurea in ingegneria civile o edile oppure in architettura nel primo caso; in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio negli altri. Come anche le conoscenze informatiche e l’esperienza già maturata. In questo caso il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 12.00 del 30 giugno. Procedure accelerate per stringere i tempi e colmare rapidamente le carenze della pianta organica.

In tutti i casi, negli avvisi viene specificato che «L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente organo, il termine di cui sopra, come può revocare la procedura indetta quando motivi di opportunità lo richiedano, ovvero per sopraggiunte esigenze finanziarie».

Per la formazione dell’elenco, i partecipanti in possesso dei titoli richiesti «saranno ammessi ad un colloquio individuale alla presenza del sindaco, del responsabile dell’Area Tecnica e del responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, finalizzato all’accertamento del possesso delle competenze tecnico/professionali e motivazionali nonché su temi più generali che coinvolgono la figura professionale richiesta».

Si specifica che «l’inserimento nella short list non fa sorgere in capo all’Amministrazione comunale alcun obbligo di contrattualizzazione».

Il conferimento degli incarichi avverrà con decreto sindacale. Si precisa e ribadisce che «la procedura di cui al presente avviso viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e non assume caratteristiche concorsuali. Pertanto non si procederà alla formazione di graduatoria».

E’ altrettanto ovvia l’urgenza di far fronte alle carenze della pianta organica casamicciolese alla luce degli adempimenti che incombono per superare le emergenze. E questa è la formula adottata da Giosi.