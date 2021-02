Giosi chiese i danni a Bertolaso, oggi il Comune paga le spese…

- Advertisement -

Ugo De Rosa | E’ finita male per il Comune d’Ischia l’iniziativa intrapresa dall’allora sindaco Giosi Ferrandino di citare per il risarcimento dei danni arrecati all’immagine dell’isola l’allora responsabile della Protezione Civile Guido Bertolaso. I fatti risalgono al 2011, il procedimento era del 2013 ma la sentenza contraria all’Ente arrivò solo nel 2016. E ora se ne devono pagare le spese.

Nella determina adottata dal responsabile dell’ufficio competente Raffaele Montuori si ricostruisce per sommi capi la vicenda. L’Amministrazione comunale di Ischia aveva citato Bertolaso dinanzi al tribunale civile di Roma lamentando che lo stesso, «nell’aprile del 2011, quando era a capo del dipartimento della Protezione Civile e sottosegretario, nel corso di un incontro con la stampa estera avesse leso l’immagine e la reputazione dell’Isola d’Ischia, creandole un danno, con domanda, tra l’altro, di condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non».

Purtroppo quella iniziativa di Giosi non è andata a buon fine. Il processo ha riservato una sonora sconfitta. Infatti il tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento del Comune d’Ischia, condannando l’Ente al pagamento delle spese di lite in favore d Bertolaso: 4.500 euro per compensi, oltre accessori.

- Advertisement -

Sono trascorsi gli anni, Giosi non è più sindaco ma eurodeputato. I nodi però prima o poi vengono al pettine. All’epoca Bertolaso era stato difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ora ha presentato il conto al Comune, per un totale di 5.175 euro. E Montuori, per evitare azioni esecutive e dunque ulteriori spese, ha provveduto a liquidare il dovuto.

Una iniziativa intrapresa a difesa dell’isola, che però come un boomerang si è ritorta contro le casse comunali.