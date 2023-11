Giosi archivia la prima giunta. Pronto al cambio Loredana-Annalisa?

Era nell’aria fin dal primo giorno dopo il voto. Gli screzi cresciuti attorno al gruppo di Ignazio Barbieri e qualche velleità personale di qualcuno non avevano ben fatto i conti con il carattere del primo cittadino che, da sempre, ha mostrato una quantità di cazzimma politica che va ben oltre i normali livelli. Una cazzimma ad orologeria che ad Ischia ha fatto piangere i più bravi. Da Luigi Telese fino a Luigi Boccanfuso una strage di “bravi” che, alla fine, a Casamicciola non si vede neanche l’ombra.

Le tensioni, ma è più giusto dire le tirate di giacca, hanno avuto vita breve e, con un colpo di mano, il sindaco ha deciso di azzerare le deleghe della giunta. Un riassetto che non ha gli stessi echi come potrebbe accadere a Ischia o a Forio. E’ bene ricordare agli elettori che a Casamicciola c’è un solo assessore esterno (legato alla volontà esclusiva del sindaco) ed è Antonio Carotenuto. Gli altri componenti della giunta, Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino e Ilaria Ferrandino sono dei consiglieri comunali e tali restano anche se il sindaco dovesse ritarare le deleghe concesse o la nomina ad assessore.

E la questione “accettazione delle deleghe”, sembra, sia stato il “pisello sotto ai sette materassi” che Giosi Ferrandino non ha sopportato. Loredana Cimmino, infatti, non contenta degli accordi raggiunti con Ignazio, raccontano gli amici dell’assessora che, nei fatti, però, non hai controfirmato per accettazione le deleghe a lei concesse. Nei fatti, ad oggi, dopo sei mesi, è un assessore al nulla. Una dimostrazione più che altro politica e un messaggio in codice ad Ignazio ma anche al sindaco che ora “valuta”.

Ed è così vero che ieri mattina, manco a farlo apposta, Antonio Conte e Giosi Ferrandino discutevano allegramente e cordialmente in comune.

Ma a cosa serve questa mossa. Per qualcuno questa mossa porterebbe ad un nuovo e interessante spazio politico in quel di Casamicciola che, a dire il vero, ha iniziato il suo count down verso l’udienza del 30 novembre.

Quale potrebbe essere? Facile. L’uscita dalla minoranza di Annalisa Iaccarino dal gruppo di minoranza avvenuto diverse settimane fa e la sua “nomina” quale consigliere indipendente, potrebbe essere la replica dello schema che ha reso famoso Giosi Ferrandino come sindaco dalle “grandi alleanze”. Ne sanno qualcosa Luigi Mattera, Stefano Pettorino e Paolo Ferrandino che si ritrovarono nell’abbraccio del sindaco venuto da Casamicicola prima di realizzare il “caularone” con Domenico De Siano.

La mossa della consigliera comunale, in questo momento potrebbe rappresentare quell’interessante quid in più se mai il ricorso del 30 novembre dovrebbe avere un esito non gradito al primo cittadino. E la mossa del cambio Loredana per Annalisa (e quindi una nuova dimensione per Antonio Conte nei confronti del quale potrebbe abbassarsi il livello di stop alzato da maggio ad oggi) il 13 o 14 novembre significa dare ad Annalisa il tempo di recuperare e consolidare quel poco di “politica” che potrebbe servire alla prossima “potenziale” campagna elettorale.

In politica, se non sbagliamo, levare e mettere 400 voti significa muovere 800 voti e in un comune come Casamicciola, parliamo di un dato non secondario.

I più attenti, inoltre, avranno notato che questa storia arriva dopo il doppio consiglio comunale. Un doppio civico consesso che, non solo ha approvato i bilanci e quindi gli atti obbligatori, ma ha dato il via libera dalla “due diligence” sulle partecipate del comune termale. E in questo enorme casino, se per Marina di Casamicciola, Salvatore Sirabella farà di tutto per Salvare Gelsomino (già gli ha scritto la letterina protocollata il giorno del consiglio come potesse avere una qualche utilità…), per AMCA è possibile che si apra la strada che vada a distruggere “solo” Mario Lettieri e i vari sodali che hanno sottoscritto contratti di fitto, consulenze e tutta quella “pandora” che uscirà dalle saettelle dell’azienda che gestisce i rifiuti di Casamicciola.