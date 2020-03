Giosi ad Arcuri: “Servono almeno 10 posti di rianimazione. Servono subito”

La richiesta. Stanziare per l’ospedale Rizzoli di Ischia, oltre a quelli previsti per l'ampliamento, almeno altri 5 milioni di euro, come già fatto per altri ospedali della Regione

Ugo De Rosa | In questo momento di grande difficoltà non solo per l’isola di Ischia, ma per buona parte del mondo, avere un ospedale che possa rispondere alle esigenze della popolazione in modo rapido e completo è, oggi più che mai, di vitale importanza. Purtroppo, però, l’unico ospedale isolano, il nosocomio “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, porta sulle sue spalle tutte le gestioni poco oculate del passato e la mancanza di investimenti strutturali. Un ospedale non completamente pronto ad affrontare una possibile impennata di casi postivi al virus Covid-19 che tante vittime sta mietendo nelle regioni italiane.

Delle carenze, ma anche delle grandi opportunità da cogliere ora in questo momento emergenziale spingere ad un miglioramento della struttura, è l’europarlamentare Giosi Ferrandino il quale, con una nota, ha avanzato chiare richieste al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al Commissario per l’emergenza Covid19, dott. Domenico Arcuri.

“Il Rizzoli rischia di non farcela. Ed allora De Luca e Arcuri facciano uno sforzo, come gli ischitani con le loro donazioni. Servono almeno 10 posti di rianimazione. Servono subito!” scrive Giosi Ferrandino sulla sua pagina Facebook, allegando la nota.

“Egregio Presidente, egregio Commissario – scrive -, colgo l’occasione innanzitutto per esprimere il mio apprezzamento per la fermezza e la determinazione con cui il Presidente De Luca sta gestendo l’emergenza ed augurare il meglio ad entrambi per il difficile compito che sarete chiamati a svolgere nelle settimane a venire.

L’impennata di casi di CoVid-19 sull’isola d’Ischia rischia seriamente di mettere in ginocchio il sistema sanitario dell’isola, già pesantemente in difficoltà per le ormai note carenze strutturali e di organico.

Nella sola giornata di ieri sono stati eseguiti diverse decine di tamponi, dopo che è emerso il caso di un isolano positivo che ha avuto contatti con centinaia di persone prima di manifestare i sintomi.

A fronte di una popolazione residente di circa 70mila abitanti, di cui almeno 20mila nella soglia sensibile, un rischio di contagio del 5% significherebbe 3500 possibili casi con una proiezione di circa 1000 ricoveri in una struttura che dispone, nel totale, di appena 60 posti letto.”

Giosi Ferrandino, poi, continua: “A completare un quadro già di per sé allarmante, l’ospedale A. Rizzoli dispone di otto ventilatori polmonari, insufficienti a gestire una ormai probabile impennata di casi.

Chiedo pertanto, a nome della comunità dell’isola d’Ischia, che sta dando prova di maturità e solidarietà, avviando una raccolta fondi per il Rizzoli che nel giro di 24 ore ha superato quota 40mila euro, di effettuare le seguenti, urgenti azioni, utilizzando tutte le deroghe procedurali adottate nei casi di emergenza; ampliamento del Rizzoli, già previsto e per il quale la Regione ha già stanziato i fondi necessari; ampliamento dell’unità di rianimazione con l’acquisto di almeno altri 10 ventilatori polmonari; consulenza di un infettivologo esperto in pandemie per stabilire i percorsi; stanziare per l’ospedale Rizzoli di Ischia, oltre a quelli previsti per l’ampliamento, almeno altri 5 milioni di euro, come già fatto per altri ospedali della Regione Campania, per consentire di sopperire a tutte le carenze di organico e di materiali e per la creazione di nuovi moduli in grado di assicurare almeno 10 posti ulteriori posti di rianimazione.”

Attrezzature, spazi e personale qualificato, oltre che protocolli e percorsi in sicurezza per i pazienti e per i medici. Punti chiari che accendono i riflettori sulle problematiche che da sempre attanagliano l’ospedale Rizzoli e che oggi diventano vere e proprie emergenze cui porre rimedio quanto prima per poter fronteggiare il rapido e nefasto contagio da Covid19.