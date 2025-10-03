Giornata nera a Ischia. 38enne ritrovata senza vita in casa a Barano

Dopo la morte che ha svegliato nella tragedia il Comune di Ischia, la mattinata nera dell’isola sta proseguendo a Barano d’Ischia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, italiana, di 38 anni. Il ritrovamento ha gettato nello sconforto la comunità locale, già scossa dai drammatici episodi nella mattinata in zona Pagoda.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato, coordinati dal vicequestore Ciro Re, che hanno immediatamente avviato i rilievi per chiarire le circostanze della morte. Al momento nessuna pista viene esclusa anche l’ipotesi più probabile sia quella di un malore improvviso, anche in considerazione del passato della donna. Si attende il medico legale per i sopralluoghi del caso.

Le indagini proseguono per dare risposte certe a un fatto che, ancora una volta, scuote l’isola e alimenta inquietudine in una comunità costretta a fare i conti con un susseguirsi di eventi luttuosi.