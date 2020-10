Giornata diocesana per la custodia del Creato, il programma

Il 3 ottobre 2020 sarà celebrata la Giornata diocesana per la custodia del Creato al Cretaio – Località Fondo d’Oglio dalle 14.00 alle 19.00.

Con la presente inviamo il programma della giornata che viene diviso in 3 momenti: Ore 14.00 attività ludico-ricreative, escursioni, itinerari teatralizzati, musico-terapia, percorsi sensoriali, flash-mob, ciclismo, battesimo della sella, merenda. Ore 16.00 momento di riflessione di Padre Maurizio Patriciello dalla “Terra dei fuochi”; Ore 17.00 Prima edizione del Premio “Laudato Si’” della Diocesi di Ischia in ricordo di Riccardo D’Ambra; Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Pietro Lagnese.

Le attività verranno svolte nel rispetto della vigente normativa anti COVID.

E’previsto un servizio navetta da Barano (pineta Fiaiano) e Casamicciola Terme (Piazzale dell’ancora).

“Il nostro desiderio – scrivono gli organizzatori – è costruire questa giornata con tutte le comunità parrocchiali, i movimenti e le associazioni di volontariato che operano sul territorio, con la speranza che questo momento possa essere l’inizio di un viaggio comune, volto alla creazione di un mondo più aperto, fraterno, pacifico e sostenibile, dando l’avvio a una serie di iniziative congiunte che porranno l’accento su una conversione ecologica attiva per affrontare insieme la situazione attuale che richiede risposte immediate e unificate a tutti i livelli, locali, regionali, nazionali e internazionali.

Noi ripartiamo da qui…con TUTTI VOI, con la consapevolezza che solo INSIEME possiamo costruire un mondo migliore!”

In caso di avverse condizioni meteorologiche il programma verrà svolto in forma ridotta, e cioè alle 16.00, con intervento di padre Maurizio Patriciello, vi sarà il premio in ricordo di Riccardo D’Ambra e la messa presso la Parrocchia Maria Santissima Madre della chiesa di Fiaiano.

N.B. In seguito a ordinanza regionale n.72 del 24/09/2020 è disposto obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le prescrizioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio attività di ristorazione e sport all’aperto).