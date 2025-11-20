giovedì, Novembre 20, 2025
Giornata di studio al Telese: l’Intelligenza Artificiale entra in classe

di Redazione Web
All’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Telese” si prepara una giornata interamente dedicata alla riflessione sul rapporto tra scuola e innovazione. Il 28 novembre 2025 l’istituto ospiterà un appuntamento di studio sull’Intelligenza Artificiale, un tema che continua a trasformare la didattica e il ruolo dei docenti.

A guidare il percorso sarà il professor Lorenzo Redaelli, docente, formatore ed autore del volume “La classi potenzIAta”, testo diventato riferimento per chi lavora sull’integrazione consapevole dell’IA nei processi educativi. La sua presenza offrirà agli studenti e agli insegnanti uno sguardo critico ma operativo sul modo in cui gli strumenti digitali stanno modificando l’apprendimento, tra opportunità, rischi e responsabilità.

La giornata sarà divisa in due fasi. Dalle 10 alle 13 Redaelli incontrerà le classi in un momento di confronto pensato per stimolare curiosità e partecipazione degli studenti, con un focus sulle competenze del futuro e sull’uso ragionato delle tecnologie. Nel pomeriggio, dalle 15, si terrà invece una sessione di formazione dedicata ai docenti, riconosciuta come aggiornamento obbligatorio e accompagnata dal rilascio dell’attestato.

L’iniziativa mira a rafforzare la cultura digitale della comunità scolastica, mettendo in dialogo le esigenze della scuola con gli scenari che l’IA sta già ridefinendo. Un passaggio necessario per evitare che l’innovazione resti una parola vuota e diventi invece strumento reale di crescita.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

