Giornata dell’Autismo, Locatelli “Investire sul futuro di ogni persona”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, annuncia tre azioni concrete per incentivare un salto di qualità nell’approccio al tema del disturbo dello spettro autistico: si tratta di due momenti di confronto e di una linea di finanziamento specifica.

Il 17 aprile 2024, nel corso dell’OND (Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con Disabilità) si svolgerà un momento di riflessione sul tema dell’autismo. Il 20 aprile 2024, invece, al Centro Congressi dell’Hotel Majesty di Bari, si terrà il convegno “Autismo: un nuovo paradigma per l’inclusione e per la valorizzazione della persona”, organizzato dal Ministero per le disabilità e che vedrà la partecipazione di illustri relatori del mondo scientifico e associativo.

“Quest’anno, oltre ai due momenti di confronto – spiega il Ministro Alessandra Locatelli -, intendo avviare una linea di finanziamento per progetti che promuovono la valorizzazione dei talenti e delle competenze delle persone con disturbo dello spettro autistico, soprattutto incentivando la concreta partecipazione alla vita civile e sociale nei contesti di vita attraverso l’interazione con il territorio”.

“Sono convinta – conclude – che dobbiamo essere uniti a tutti i livelli istituzionali, con il mondo del Terzo Settore e con il mondo privato e del privato sociale, per andare in questa direzione, per rafforzare le nostre comunità, investire sul futuro e sul diritto alla felicità di ogni persona”.

