Giornata della Memoria, il Torrione di Forio si illumina di rosso

“In occasione della “Giornata della Memoria” abbiamo deciso di illuminare di rosso una delle icone del nostro comune, il Torrione – dichiara il Sindaco Francesco Del Deo – un gesto simbolico per tenere sempre alta l’attenzione sul tema, condannare ogni forma di violenza e costruire, insieme, un futuro migliore”.

Dichiara l’ass. Gianna Galasso: “Una luce per non dimenticare. Oggi il Torrione sarà illuminato di Rosso in occasione del Giorno della Memoria. Una luce per tenere sempre alta l’attenzione e vivo il ricordo perché come diceva Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”. Saper “Far Memoria” è l’unico modo per ricordare il passato senza restare indifferenti, promuovendo spunti di riflessione sui valori della fratellanza, della solidarietà e della tolleranza, fondamenta della nostra società”.