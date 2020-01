Giornata della Memoria, gli eventi conclusivi del grande progetto della scuola media di Ischia

Anna Coppa | Una mattinata costruttiva e ricca di emozioni quella del 28 gennaio per la scuola media di Ischia “Giovanni Scotti” per la “Giornata conclusiva della settimana della Memoria “. Un programma corposo, di confronto e riflessione per gli studenti . Lo start intorno alle 10 45 . La presentazione del lavoro della terza C con la mostra dei disegni che hanno realizzato.

A seguire la presentazione dei lavori del potenziamento ; l’ intervento di tre ragazzi sull’antisemitismo di ieri e di oggi. L’androne dell’ edificio ha fatto da cornice alla lettura di una poesia di un’alunna della terza N e alla coreografia di “Who Am I”. . Bravissimo l’alunno Nicola Stella della prima B che ha eseguito con flauto traverso il brano “Mai dimenticare”. Mentre gli alunni della seconda N sono intervenuti con “La bicicletta di Bartali “, con coreografia. Il percorso delle emozioni della mattinata si è intensificato con la classe terza A che, con la chitarra , ha fatto da sottofondo musicale. A seguire la lettura in quattro lingue di “Se questo è un uomo” . Poi “Il suono del silenzio “ a due strumenti, e prima del commovente omaggio ad Alberta Levi Temin, c’è stata la cerimonia del braciere: simbolicamente sono state bruciate le foglie dell’albero di Anna Frank . Sulle foglie erano riportati i pensieri dei ragazzi. Samira e Francesco hanno letto la seguente poesia-

“C’è un paio di scarpette rosse

numero ventiquattro

quasi nuove:

sulla suola interna si vede

ancora la marca di fabbrica

“Schulze Monaco”.

C’è un paio di scarpette rosse

in cima a un mucchio

di scarpette infantili

a Buchenwald.

Più in là c’è un mucchio di riccioli biondi

di ciocche nere e castane

a Buchenwald.

Servivano a far coperte per i soldati.

Non si sprecava nulla

e i bimbi li spogliavano e li radevano

prima di spingerli nelle camere a gas.

C’è un paio di scarpette rosse

di scarpette rosse per la domenica

a Buchenwald.

Erano di un bimbo di tre anni,

forse di tre anni e mezzo.

Chi sa di che colore erano gli occhi

bruciati nei forni,

ma il suo pianto

lo possiamo immaginare,

si sa come piangono i bambini.

Anche i suoi piedini

li possiamo immaginare.

Scarpa numero ventiquattro

per l’eternità

perché i piedini dei bambini morti

non crescono.

C’è un paio di scarpette rosse

a Buchenwald,

quasi nuove,

perché i piedini dei bambini morti

non consumano le suole”.

Anche le autorità , e soprattutto la Preside Lucia Monti , sono intervenuti durante la cerimonia. Nella fase conclusiva della giornata , nei pressi dell’ulivo della pace dedicato alla memoria di Alberta Levi Temin, sono stati posti dei fiori. Fiori anche nel giardinetto dove c’è la targa in ricordo di Marianna ,ex alunna della Scotti.

Grande partecipazione da parte degli alunni. Gli stessi alunni che sono stati accompagnati per mano in questo ripercorrere un po’ la storia , guardandola in faccia , comprenderne l’importanza, affinché certe atrocità non si ripetano , affinché l’odio e la violenza vengano abbattuti.

E ci piace ascoltare il pensiero di colei che ai suoi ragazzi tiene particolarmente , che sempre li supporta e il indirizza verso il positivo: la Preside Lucia Monti.

Preside, come si è rapportata la scuola verso i suoi ragazzi per la Giornata della Memoria ?

“Il programma destinato alla Giornata della Memoria è stato molto vasto. Abbiamo voluto in maniera capillare trasmettere i valori nostri ragazzi. Abbiamo fatto vedere ai ragazzi film significativi. I ragazzi hanno lavorato su Anna Frank, su quelli che hanno aiutato e lo hanno fatto in maniera silenziosa, come i Bartali , che hanno aiutato in quel momento difficile gli ebrei nel cercare di non essere deportati. Abbiamo parlato dei campi di concentramento, del nazismo. Abbiamo fatto , anche grazie all’ausilio dei docenti delle superiori, che sono venuti qua , delle vere proprie lezioni di storia ai ragazzi. Quindi, davvero è stato fatto tutto in maniera accurata e intensa. Anche i canti che sono stati scelti , le poesie , le musiche. Alcuni ragazzi hanno musicato “Auschwitz” o “Giornata della Memoria “, magari brani poco conosciuti, ma i ragazzi li hanno eseguiti proprio per la ricorrenza della Memoria.”

L’albero di ulivo all’esterno della scuola , dedicato a Alberta Levi Temin. Come è nata l’idea è perché?

“Due anni fa abbiamo piantato l’albero di ulivo , l’albero della pace , accanto alla targa in ricordo di Alberta. Alberta fu ospite della nostra scuola , e quindi parlo’ proprio ai ragazzi, direttamente . E lo fece con un’emotività e una sensazione che fu veramente sentita .Perché queste persone superstiti che ancora raccontano la storia , e hanno la forza di non fermarsi nel raccontare , devono essere ammirate e omaggiate. Perché ci vuole coraggio a rivivere ogni anno quei momenti duri. E noi , anche quest’anno , abbiamo disposto dei fiori accanto alla targa in suo ricordo e all’ulivo.”

Insulti e minacce per Liliana Segre nella giornata della Memoria. Un suo pensiero, e soprattutto , il messaggio che fortemente vorreste far arrivare ai ragazzi.

“La nostra Senatrice è stata vittima nuovamente di insulti , e oggi , questo, non dovrebbe proprio esistere . Nonostante tutte le lezioni di antisemitismo c’è ancora , purtroppo , troppo odio e troppa violenza . E li dobbiamo combattere , perché questi fenomeni di negazionismo, di revisionismo storico, devono essere fermati. Trovo assurdo che in un’epoca odierna la Segre debba avere una scorta per poter camminare per le strade . Ci sono persone che ancora coltivano odio. Noi ai nostri ragazzi stamattina abbiamo fatto un ragionamento: loro devono essere coscienti , perché in futuro dovranno essere loro a trasmettere . Perché tra 100 anni , cosa succederà ? Sarà dimenticato , o dovrà essere trasmessa? Io dico di sì. Come ricordiamo le opere di Dante che vengono tramandate , allora sono possibili anche la trasmissione e il ricordo . E le scuole devono farlo. Ogni anno devono dedicare uno spazio di tempo alla memoria , alle vittime dell’odio . Uno spazio dedicato alla violenza contro le donne , all’omofobia, al diverso, alla violenza razziale, a tutte le forme di violenza. E non è tempo perso , o sottratto alla lezione , anzi . È tempo che noi utilizziamo per far nascere nei nostri figli questi sentimenti di tolleranza, di negazione all’ indifferenza. Ai ragazzi dobbiamo far capire di vincere l’indifferenza , e possiamo farlo solo facendo capire loro quello che è successo. È proprio Primo Levi che ce l’ha insegnato : solo ciò che non viene ricordato , viene ripetuto . NOI TUTTI ABBIAMO IL DOVERE DI NON DIMENTICARE!”