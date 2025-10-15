Giornata della legalità, Forio rende omaggio all’Arma dei Carabinieri

Forio celebra la legalità e l’impegno delle forze dell’ordine con un evento solenne e carico di significato. Sabato 18 ottobre 2025, il Comune di Forio e la Banda Musicale “Città di Forio” daranno vita a una giornata interamente dedicata ai valori civili, al rispetto delle regole e al riconoscimento di chi, quotidianamente, difende la sicurezza dei cittadini: l’Arma dei Carabinieri.

La manifestazione si aprirà alle ore 11 nel Chiostro del Palazzo Municipale con la cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri. Un gesto di profonda gratitudine da parte dell’amministrazione comunale verso un’istituzione che, da sempre, rappresenta un presidio di legalità, vicinanza e tutela per il territorio. Alla cerimonia prenderà parte il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, che porterà la testimonianza del valore e del sacrificio quotidiano dell’Arma.

Nel pomeriggio, il centro storico di Forio si animerà con una sfilata solenne che vedrà protagoniste la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e la Banda Musicale Città di Forio. Un corteo di musica e uniforme che attraverserà le strade del borgo, trasformandole in un grande palco a cielo aperto, dove la comunità potrà incontrare e salutare gli uomini e le donne in divisa.

Il momento culminante arriverà alle 19.30 in Piazza Municipio, dove è previsto il gran concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, diretta dal Luogotenente CS Maestro Luca Berardo. Le note solenni e coinvolgenti della Fanfara, unite all’armonia della Banda foriana, offriranno al pubblico un’esperienza di alto valore culturale ed emotivo, capace di unire senso civico e passione musicale.

La “Giornata della Legalità” non sarà soltanto un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione collettiva. Forio ribadisce così il proprio impegno a difendere e promuovere i principi della convivenza civile, della giustizia e della responsabilità sociale, riaffermando – anche attraverso la musica – il legame profondo tra istituzioni e comunità.