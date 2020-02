Giornata del mare e della cultura marinara. Ischia si prepara per l’edizione 2020

La sede della Lega Navale di Ischia ha ospitato, martedì scorso, i rappresentanti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’isola, di Enti e Associazioni legate al mare per la prima riunione organizzativa dell’edizione 2020 della “Giornata del mare e della cultura marinara”.

Istituita per l’11 Aprile, con il Decreto 229/2017 che ha modificato il Codice della Nautica da Diporto, l’evento ha come obiettivo quello di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Durante questo primo incontro è stato condiviso che, data la coincidenza dell’11 Aprile con le ricorrenze Pasquali, la “Giornata del Mare 2020” sarà sviluppata nei giorni dal 16 al 18 Aprile, consentendo così di arricchire il programma con un numero maggiore di eventi.

Grande fu l’entusiasmo dello scorso anno, protagonisti furono soprattutto gli studenti che visitarono gratuitamente il Museo del mare e il sito archeologico sommerso di Aenaria, parteciparono a laboratori marinareschi e a uscite in barca ascoltando esperti in materia. Il legame dell’isola col mare è stato declinato con musica, flashmob, parole, mostre e disegni.

In attesa del calendario di eventi proposto da ciascun ente partecipante, durante l’incontro è stato condiviso di lanciare un bando per le scuole con l’obiettivo di assegnare agli studenti il compito di disegnare il logo per la Giornata del Mare 2020. Il bando prevede che gli elaborati vengano ultimati entro il prossimo 9 marzo e, successivamente, tra i vari progetti grafici verrà scelto il simbolo che accompagnerà l’edizione 2020 di questo evento connesso ai giovani e alla cultura del mare.