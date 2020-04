Giornata del Mare. Andrea Meloni: “Nel Mare la speranza del futuro”

Oggi, nella Giornata del Mare, il TV Andrea Meloni della Guardia Costiera di Ischia, ha condiviso con tutti alcune riflessioni.



“Una giornata del mare diversa, senza incontri con i nostri studenti, senza eventi di sensibilizzazione ambientale, senza il bellissimo concerto nelle scuole. Questa distanza, però, ci offre il tempo per una riflessione in più sul futuro del nostro #mare che per molto tempo abbiamo sfruttato impropriamente. A breve il nostro Paese🇮🇹 dovrà ripartire e ci attende una importante sfida davanti. Il mare, una delle #risorse più preziose, ci sta mostrando tutta la sua bellezza. L’emergenza che stiamo vivendo può essere l’occasione per una crescita diversa, più rispettosa e non per questo meno forte. #Ischia in questo non deve essere da meno, perché se il mare è ricchezza qui – di certo – abbiamo speranza per il futuro🌈 “

Foto francesco di meglio