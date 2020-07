“Giorgio Albertazzi per sempre” tre giorni di eventi a Villa Arbusto

Nell’ambito delle iniziative per la promozione culturale in Campania realizzate dalla Regione Campania, la Scabec, con la collaborazione dell’Associazione Terra ed il patrocinio del Comune di Lacco Ameno, presenta la quarta edizione della manifestazione “GIORGIO ALBERTAZZI. PER SEMPRE.” nell’ambito della rassegna “Campania by night”.

A quattro anni dalla scomparsa una serie di eventi in ricordo del grande e poliedrico artista.

Franco Iacono, Presidente Onorario dell’Associazione Terra, ha dichiarato:

«Come negli anni scorsi, abbiamo voluto questa iniziativa per rendere omaggio all’Arte insuperabile di Giorgio Albertazzi, che anche sull’Isola d’Ischia volle “donare” momenti indimenticabili. Grazie alla collaborazione con il Comune di Lacco Ameno ed alla volontà di valorizzare le eccellenze del territorio isolano e campano, gli eventi saranno realizzati nella splendida cornice di Villa Arbusto e del Museo Archeologico di Pithecusae, che, per l’occasione, sarà aperto al pubblico».

Di seguito il programma dei tre appuntamenti, che in modo diverso, ripercorrono il cammino artistico del Maestro attraverso performance di artisti di rilievo della scena teatrale nazionale.

30 luglio – ore 21.00

Memorie…

Musiche eseguite da Mimmo Maglionico(fiati), Roberto Trenca (chitarra)

Voce narrante Lalla Esposito

Introduzione e commento Titta Fiore, Andrea Carraro

31 luglio – ore 21.00

Marguerite

Recital di Cristina Donadio

Musiche eseguite da Pino Tafuto

1 agosto – ore 21.00

Giorgio, grazie ancora!

Recital di Anna Teresa Rossini e Mariano Rigillo

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.