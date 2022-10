GIORGIA D’ISCHIA. Da Sangiuliano ad Abodi fino a Salvini: i ministri vicini di un governo lontano

Gaetano Di Meglio | Il rapporto tra la nostra isola e i ministri che formano il governo Meloni è in alcuni casi particolarmente stretto.

Gennaro Sangiuliano, neo ministro alla cultura, premiato nel 2020 come giornalista-scrittore al premio Ischia ha spesso dichiarato che con Ischia ha un rapporto di affetto particolare. Iniziò infatti a Ischia a muovere i suoi primi passi professionali

Appena laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II, vinse il concorso come pretore e fu assegnato al Tribunale di Ischia dove si distinse per una linea deontologicamente ineccepibile. Dal 1983 al 1987 è stato consigliere del Movimento sociale italiano – Destra sociale nel quartiere di Soccavo (Na)

La sua passione per il giornalismo lo portò poi alla direzione del Roma, storico quotidiano della destra partenopea. Consegui poi il dottorato di ricerca in Diritto ed economia cum laude e pubblicazione della tesi e divenne docente di Storia dell’economia e dell’impresa alla Luiss Guido Carli e direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno. Nella sua carriera è stato anche vicedirettore di Libero e, per nove anni, vicedirettore del Tg1 per poi approdare alla direzione del tg2.

Tra i libri pubblicati ci sono tre saggi su Vladimir Putin, Hillary Clinton e Donald Trump, editi da Mondadori e un libro su Lenin a Capri.

Oltre al Premio Ischia ha vinto anche il premio Coppa di Nestore e in quell’anno, con la Fondazione Giuseppe Valentino del Premio Ischia, fu presentato il suo libro su Putin nella piazza di Lacco Ameno.

Da sempre quando può viene in vacanza ad Ischia che è la sua meta prediletta. Ma oltre a Sangiuliano c’è anche Andrea Abodi, nominato ministro per lo sport che ha un particolare affetto per la nostra isola: da anni è presidente dell’Istituto di Credito sportivo, ed è un manager di grande competenza.

Un altro affezionato ospite di Ischia è il professor Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Come dimenticare infine le vacanze ischitane di Matteo Salvini che prima con la Isoardi, ma anche recentemente ha scelto la nostra isola come metà dei suoi momenti di relax, così come un altro affezionato ospite di Ischia era Massimo Ponzellini, ex amministratore della Banca Popolare di Milano e zio di un altro ministro, Giancarlo Giorgetti, che amava cenare al ristorante Zelluso di Casamicciola con la famiglia e gli amici isolani.

Insomma, il rapporto tra Ischia e molti esponenti del governo di centro destra di Giorgia Meloni è ben radicato.

Peccato che non sia radicato il rapporto tra Fratelli d’Italia e l’isola. Purtroppo del gigante Meloni a noi isolani tocca avere solo epigoni poco capaci e che, fino ad oggi, hanno solo deluso.

Il maggior contatto con il governo dovrebbe essere quel Michele Schiano che ha scambiato l’isola come culla degli affari legati ai fallimenti delle aziende in difficoltà. Ma di questo ne abbiamo già parlato.

Il vero problema, però, oggi è che Fratelli d’Italia, come gli altri soggetti politici del governo, non hanno nessuna rappresentanza sul territorio. E, i pochi politici che potrebbero essere collegati ai partiti del governo, sono solo motivo di vergogna pubblica e di manifesta incapacità totale. E, giusto per dircelo, basti pensare alla candidata di Lupi e “Noi Moderati”.

E’ strano da crederci, eppure a ministri così vicini ad Ischia, come abbiamo letto, dobbiamo fare i conti di avere un governo lontanissimo. Già, la distanza tra il nuovo governo Meloni e l’isola è molto più lontano di quanto possiamo pensare. Siamo ancora più isolati.

Ringrazio il collega Benedetto Valentino per le accurate informazioni sui Ministri.