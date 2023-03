Giorgetti “Per noi impatto Credit Suisse insignificante”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi sembra che adesso i mercati si siano un attimino calmati. Credo che la situazione in Europa sia sotto controllo. Noi siamo in costante contatto con le autorità di regolazione. Soprattutto per il sistema bancario italiano siamo tranquilli. Ribadisco che le ripercussioni per il sistema bancario italiano sono insignificanti”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti a margine di un evento commentando l’intervento delle banche centrali e la tenuta del sistema bancario dopo il salvataggio di Credit Suisse.

“Il rialzo dei tassi di interesse va calibrato con molta attenzione. Aumentare i tassi di interesse è utile per domare l’inflazione, ma può causare qualche problema alla stabilità”, ha aggiunto in merito alla decisione della Bce di aumentare i tassi.

(ITALPRESS).