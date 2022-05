Gioco d’Azzardo in Criptovaluta: Le Sfumature che Ogni Giocatore Dovrebbe Conoscere Quando Usa le Criptovalute per Giocare al Casino Online

Al giorno d’oggi, le criptovalute stanno diventando sempre più popolari, occupando i primi posti nell’e-commerce e sostituendo la moneta fiat. Così, l’industria del gioco d’azzardo si adegua alla realtà moderna e cerca di aggiungere nuovi metodi di pagamento alle proprie liste bancarie. Offrendo un conto di deposito tramite criptovaluta, i casinò si guadagnano la fedeltà dei clienti e soddisfano le richieste di un ampio pubblico. Tuttavia, prima di procedere a giocare in un casino online e ricaricare i conti con criptovalute, è bene apprenderne le basi.

Quali Tipi di Criptovalute Sono Accettati Sui Siti di Gioco d’Azzardo?

Implementare un nuovo sistema di pagamento in una piattaforma esistente e funzionante non è un compito facile e veloce. Pertanto, non basta un solo desiderio per aggiungere le altcoin all’elenco delle opzioni bancarie disponibili. Il sito web deve essere adattato; i servizi devono essere impostati e collegati. Pertanto, i programmatori non passano solo un giorno a personalizzare un casino online per elaborare le transazioni in criptovalute.

Ogni casinò ha una serie unica di sistemi di pagamento per depositare al casino online. Alcuni di essi non offrono affatto pagamenti in criptovalute, mentre altri accettano una serie di altcoin. Tutto dipende dal sito web. In generale, i seguenti tipi di criptovaluta sono supportati dai casino online:

Bitcoin;

Ethereum;

Litecoin;

Dogecoin;

Tether;

Ripple.

Il Bitcoin è il più popolare; sempre più casinò lo aggiungono alle loro politiche bancarie. Tether è comunemente utilizzato negli Stati Uniti; pertanto, l’altcoin è solitamente presente sui siti web che si rivolgono al mercato del gioco d’azzardo americano.

Pro e Contro dell’Uso delle Criptovalute per il Gioco d’Azzardo Online

I principali vantaggi delle altcoin sono:

la criptovaluta è decentralizzata nella maggior parte dei casi. Ciò significa che i dettagli delle transazioni vengono mantenuti riservati;

le altcoins sono considerate il sistema di pagamento più sicuro per le transazioni;

il metodo è disponibile sia per i depositi che per i pagamenti;

non vengono applicate commissioni;

le transazioni in cripto sono le più veloci;

i limiti sono elevati (o addirittura non sono fissati);

alcuni casinò offrono bonus aggiuntivi per l’utilizzo delle criptovalute per ricaricare i conti.

Per quanto riguarda i difetti, l’unico inconveniente è che il metodo non è presente su tutti i siti web.

Il Denaro Crypto sarà Convertito?

In questo caso, i neofiti dovrebbero capire chiaramente la differenza tra la valuta di un conto e un sistema di pagamento disponibile. Al momento della registrazione per giocare al casino online, i giocatori scelgono la valuta del conto, ossia la valuta in cui saranno conservati tutti i soldi. I casinò offrono diverse valute; questi elenchi variano.

Nella maggior parte dei casi, solo le valute fiat sono accettate come valute del conto. Le più comuni sono USD, AUD, CAD, EUR e INR. Se BTC, ETH, LTC o altre altcoin non sono offerte come valute del conto, ma si ricarica il conto utilizzando criptovalute, i fondi saranno convertiti. Vediamo come funziona un esempio:

Il giocatore ha un conto in USD. Vuole depositare con BTC. In questo caso, l’amministrazione del casinò cambierà automaticamente BTC in USD al momento dell’elaborazione di un deposito. Il tasso di cambio è indicato nel conto personale.

Il fatto è che pochi siti web consentono di aprire conti in criptovalute. Se il BTC è indicato come valuta del conto, significa che non viene applicato alcun cambio di denaro se si deposita BTC.

Esistono Casinò di Criptovalute?

Si noti che gli sviluppatori più avanzati e competitivi creano casinò cripto, dove i giocatori che vogliono giocare al casino online utilizzando denaro cripto possono aprire conti cripto in diverse valute e ricaricare i conti senza conversione.

Per concludere, ricordiamo che le altcoin sono un sistema di pagamento di tendenza nel settore del gioco d’azzardo. Sempre più casinò aggiungono questo metodo bancario per accontentare i giocatori e soddisfare le loro richieste. La criptovaluta è un sistema di pagamento sicuro e confidenziale che garantisce incassi rapidissimi.