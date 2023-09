Giochi del Mare, arrivano i due record del mondo in apnea per atleti disabili

In uno scenario unico, la spiaggia di Sant’Angelo nel comune di Serrara Fontana, sull’Isola di Ischia, ha preso ufficialmente il via la 18^ edizione dei Giochi del Mare, storica manifestazione organizzata dalla Fipsas, (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), tradizionale evento che raccoglie fino a domenica 17, tutte le discipline degli sport d’acqua e da spiaggia, che quest’anno porterà lo sport anche nelle piazze.

Particolarmente nutrito il programma dell’edizione 2023 che coinvolge tutti i comuni dell’isola, Forio (Spiaggia della Chiaia), Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana. La prima giornata è stata impreziosita da due record del mondo in apnea per disabili stabiliti da due tra i migliori specialisti italiani.

I RECORD DI FABRIZIO PAGANI E ALESSANDRO CIANFONI-

Fabrizio Pagani – ha stabilito con 41,4 mt. in 1’53 il primato in assetto variabile con pinne, una performance straordinaria per il campione di Terni già detentore di diversi record iridati nelle specialità indoor (piscina) e di profondità nel mare. “ Non è stata un’impresa semplice – ha sottolineato alla fine delle sue fatiche – ma sono davvero soddisfatto di avere stabilito il primato in questa nuova specialità: abbiamo aperto una strada che spero altri seguiranno. Il bacino d’acqua e l’accoglienza della gente di Ischia mi hanno dato ulteriori stimoli per conseguire un risultato che ho preparato e voluto fortemente. Un anno di allenamenti per un fantastico tuffo nel blu con l’ausilio della Guardia Costiera che ci ha supportato nell’intera praparazione del record”

Alessandro Cianfoni, ha replicato pochi minuti dopo stabilendo ilprimato mondiale di apnea in assetto costante senza pinne, con 26,50 mt. in 1,32 minuti . L’atleta di Velletri ha aggiunto, con questa performance, ulteriore lustro al suo curriculum che già prevede record Mondiale CMAS per Diversamente Abili di Apnea Dinamica senza attrezzi in vasca da 25 m, che effettuerà il tentativo di record mondiale di apnea in assetto costante senza pinne. “Sono arrivato a questo record dopo un periodo di duro allenamento, il risultato ha confermato i miei sforzi, sono stato ripagato dal risultato ma, senza presunzione, ero certo che sarebbe arrivato. Ischia mi ha accolto con entusiasmo, lo stesso che ci ho messo per raggiungere questo nuovo traguardo”.

Le foto sono di Annachiara Cenatiempo, studentessa dell’Istituto Ips Telese di Ischia