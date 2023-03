Gioacchino Migliaccio: «Entro in Giunta per dare un sostegno concreto»

Avvicendamento nella Giunta Del Deo a due mesi dalle elezioni. Il sindaco ha nominato nuovo assessore il geom. Gioacchino Migliaccio, che subentra a Cristian Castaldi, dimessosi dalla carica al fine di poter concludere alcuni impegni di lavoro precedentemente assunti e potersi dedicare completamente alla campagna elettorale. Migliaccio ha già maturato negli anni una ottima esperienza di politica attiva sul territorio. Abbiamo incontrato il neo assessore fresco di nomina, che entra in Giunta quando manca pochissimo al rinnovo del Consiglio comunale di Forio.

– Un commento su questa scelta, nata con il sindaco Francesco Del Deo e che, evidentemente, arriva in scia a quello che è stato l’operato dell’assessore Castaldi…

«Io ho partecipato alle elezioni nel 2018 e non ho avuto la fortuna di essere eletto in quel momento, ma mi sono comunque impegnato in questi cinque anni per la difesa del nostro territorio e per le necessità che, comunque, i cittadini mi prospettavano. Ora siamo alla fine e dobbiamo prepararci a quello che può essere un ulteriore mandato del nuovo sindaco, per cui cercherò in quest’ultimo periodo di rappresentare nel modo migliore ai cittadini la nostra amministrazione. In questo periodo, inoltre, voglio farmi conoscere anche da coloro i quali non mi conoscono o non mi ricordano e ovviamente partecipare dopo le elezioni sperando di conseguire un risultato che mi metta in condizione di poter operare in modo attivo».

– Questa nomina arriva anche con l’accordo e la visione futura del candidato sindaco Davide Castagliuolo.

« La mia candidatura è scaturita cinque anni fa con l’unica problematica che avevo degli impegni per cui non potevo essere quotidianamente al comune. E’ questo il mio modo di agire e una volta occupata una carica di assessore o altro, sono costante e continuo a vivere l’amministrazione. Negli ultimi tempi ho chiesto io a Francesco Del Deo e a Davide Castagliuolo di poter avere un po’ più di visibilità, proprio per poter appoggiare questa amministrazione in un modo più concreto».

– Assessore, a chi, magari, ha un po’ dimenticato o a chi è un po’ distratto e anche alle nuove generazioni, ricordiamo che ha già avuto un’esperienza politica…

«Ho ricoperto la carica di assessore nel ‘94 sempre con sindaco Francesco Del Deo, anche se quel percorso è stato soltanto di transizione ed è durato appena 8 mesi. Dopodichè, nel 2003, con sindaco Franco Regine, sono stato assessore e ho amministrato per 5 anni fino al 2008, realizzando quanto mi è stato possibile. Aggiornammo tutti i regolamenti, anche se successivamente sono stati riqualificati, però cercammo di sistemare un po’ quella che era la regolamentazione delle attività che si fanno sul territorio, in particolare per i lavori pubblici o per gli interventi di manutenzione, così da dare certezze alla nostra gente che deve percorrere queste strade. Un’attività veloce e che venga ripristinata in un certo modo».