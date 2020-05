Gino Di Meglio: “Lo show dei guariti al Rizzoli per far dimenticare i gravi errori della ASL?”

“Vorrei comprendere: ogni volta che qualche paziente affetto da covid ricoverato presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, supera la terribile esperienza e viene dimesso perché guarito, viene organizzato questo show delle riprese video trasmesse poi, urbi ed orbi, da tutti i canali social? A chi giovano questi show? A far dimenticare i gravi errori della ASL NA2 NORD nella gestione dell’emergenza?” parole durissime dell’avvocato Gino Di Meglio che risuonano gravi quando l’isola si trova a fare i conti con diversi decessi.

“Certo, non posso che rallegrarmi per l’avvenuta guarigione, conosco peraltro personalmente alcuni dei pazienti guariti e ne sono ancora più lieto. Ma al tempo stesso – continua l’avvocato Di Meglio – non posso dimenticare che per incompetenza e negligenza tantissimi anziani della RSA presente sull’isola sono risultati positivi ed alcuni sono purtroppo deceduti. Massimo rispetto per i sanitari del nostro nosocomio che si impegnano per salvare le nostre vite. Nessun rispetto per chi ha responsabilità organizzative e che impone questi ignobili show!”