Gino Di Meglio: «Con Gianluca, Ciro e Giustina a Ischia abbiamo perso quattro anni»

Gaetano Di Meglio | Con Gino Di Meglio, proviamo a fare il punto della situazione, su quello che è uno stravolgimento politico del comune d’Ischia. Questo quasi azzeramento dell’opposizione siamo diventati quasi un regime, direi ”semi baranese”

“Innanzitutto e grazie per avermi invitato a prendere parte a questa intervista. Veramente devo dire che raramente accade ciò che è accaduto nel nostro comune di Ischia. Perché per la verità è un principio di ogni democrazia quello della esistenza di un organo che amministra e di un organo che controlla. Oggi al comune d’Ischia ci sono solo due consiglieri ufficialmente in minoranza o in opposizione, come si vuole definire la parte dei consiglieri che non ritengono di allinearsi alle scelte dell’amministrazione. Sono Ottorino Mattera e Maurizio De Luise. Maurizio per altro è entrato anche in un momento successivo, a seguito, si ricorderà, del ricorso che proponemmo per subentrare a Valeria De Siano che era stata eletta dall’ufficio elettorale. Quindi è una situazione indubbiamente anomala, per la verità poco comprensibile.

Contesto, lo dico subito senza fraintendimenti, in maniera dura il comportamento di Gianluca Trani, Giustina Mattera e di Ciro Cenatiempo perché a un anno dalle elezioni amministrative questo cambio repentino di casacca non è giustificabile sotto nessun profilo. Ho letto e ho sentito le varie giustificazioni che hanno dato, in particolare quelle sulla pandemia… sono risibili ed è un’offesa alla intelligenza di noi cittadini, è un’offesa all’intelligenza di noi elettori, è un’offesa all’intelligenza e alla dignità di chi, come me, si è candidato in una lista a supporto della candidatura a sindaco di Gianluca Trani. Quindi,voglio dire, una serie di enormi errori che sono stati commessi si in questi quasi quattro anni di opposizione da parte di Gianluca Trani sia oggi che, nel finale, è andato ad alimentare, diciamo, la maggioranza del comune d’Ischia.

Peraltro la giustificazione addotta è veramente, come dicevo prima, risibile: la pandemia, il problema economico e sociale che stiamo attraversando e vivendo tutti, a seguito di questa tragedia, del Coronavirus, voglio dire può giustificare a livello centrale un’operazione come quella che è stata fatta con il primo ministro Draghi”

Che era una terza persona, un terzo player…

“Ma a livello locale … allora diciamoci la verità è una mera operazione elettorale. Molto probabilmente Gianluca Trani ha intuito che non avrebbe spuntato la candidatura a sindaco nell’area di sua pertinenza, cioè con il PD o comunque con il centrosinistra e, dunque, quando si è reso conto nella impossibilità ad ottenere nuovamente la candidatura a sindaco ha deciso di passare in maggioranza a un anno circa dalle elezioni. Quindi una manovra tipicamente elettorale che poco ha a che fare con gli interessi della collettività ischitana.”

Sei dall’altro lato della barricata da sempre. Anche qualche altra volta ci siamo sentiti e abbiamo analizzato insieme quello che era lo stato dell’arte della politica nel comune d’Ischia. Alla luce di questo passaggio e, quindi, anche della del tradimento verso tutta quella che era la coalizione di Gianluca Trani si apre tutto un discorso una parte politica di oggi e tutti quelli che stanno contro il potere…

“Certamente. Io dico che oggi probabilmente si creano le condizioni. Perché quella che era, fino a pochi giorni fa, una “battaglia” elettorale che si sarebbe svolta solo all’interno del PD e cioè tra il sindaco uscente e gli uomini di Giosi Ferrandino, per essere espliciti, oggi, probabilmente, si arricchirà io me lo auguro di una nuova figura, di una nuova coalizione, di un nuovo centro di interessi, sia civico o con le liste e le sigle dei partiti. Però sicuramente, oggi, più di ieri, c’è la possibilità che si venga a creare una alternativa a questi due poli che erano, invece, fino a pochi giorni fa gli unici prevedibili e previsti per la prossima competizione elettorale nel comune di Ischia. Ti dico è anche giusto che nasca una coalizione nuova e diversa perché ritengo che non era ipotizzato non era giusto che la competizione elettorale si potesse svolgere solo da queste due anime nel comune d’Ischia, cioè da un lato il sindaco uscente dall’altro gli uomini che facevano capo a Giosi Ferrandino.

Quindi oggi secondo me, invece, vi è uno spazio maggiore per poter operare, per dare all’elettorato, ma innanzitutto al paese una chance, una opzione di scelta più ampia rispetto a quella che probabilmente prevedibile fino a pochi giorni prima, e cioè fino a prima che Gianluca Trani facesse il saltino della quaglia come lo hai definito. Mi piace questa definizione che hai dato tu, del saltino della paglia perché vedi ,quando io ero consigliere comunale, all’epoca, nel corso dei primi anni della consigliatura il sindaco di allora, Peppe Brandi, mi mandò a chiamare e avemmo un franco colloqui, lui mi invitò a entrare in maggioranza e dare un contributo al Paese. Io dissi al sindaco: guarda che io posso anche convenire sulla necessità di trovare una maggioranza più ampia, ricordo che all’epoca era abbastanza risicata e noi facevamo una opposizione sanguigna, come avrebbe detto Peppe Brandi, ferrigna come avrebbe detto un mio caro amico Ferdinando, ma, per la verità, io ritenni di dire a Peppe: guarda che noi possiamo anche entrare in maggioranza ma la condizione è che in maggioranza non entri il singolo consigliere comunale ma un gruppo che è stato un gruppo che si è proposto all’elettorato con un proprio programma. Allora se parte di quel programma viene portato ad effetto, noi riteniamo , di poter rientrare in maggioranza, diversamente resterebbe una operazione di piccolo cabotaggio contro la mia dignità ma innanzitutto contro l’elettorato che mi ha votato. Ovviamente Peppe non potette accettare questa soluzione che io gli offrivo e quindi non se n’è fatto, nulla siamo rimasti in opposizione.

Oggi Gianluca Trani poteva, diciamo, giustificare questa operazione nell’interesse del paese, un momento di particolare difficoltà, tutte queste chiacchiere che ci ha inutilmente propinato, qualora avesse chiesto l’attuazione di un programma condiviso, non del programma del sindaco, ma di un programma che in parte richiamasse anche quello che è stato il programma con il quale si era presentata all’elettorato e rivendicasse un ruolo di primo grado, come ad esempio il vice sindacato. Allora poteva essere un’operazione di carattere politico benché a solo un anno dalle elezioni e poteva avere un significato diverso. Oggi questa operazione che ha fatto è veramente un’operazione elettorale che non può trovare giustificazione né morale né politica né etica.”

Allarghiamo un po’ giusto così per provare a cambiare argomento. Voi come avvocati avete lanciato un progetto di rilancio, che magari in quest’occasione la parte politica poteva in qualche modo anche cogliere. Mi sembra che per grandi linee ci avete anche provato, so che avete fatto già dei tavoli. Come sta procedendo questa iniziativa in seno alla vostra associazione?

“Sì, abbiamo fatto dei tavoli tematici, c’è un gruppo di colleghi che si interessa di alcuni aspetti un altro gruppo di colleghi di altri aspetti. Sostanzialmente l’azione che si sta portando avanti è nel tentativo di elevare un attimo, visto che non ci è riuscita la “ politica” e cioè le amministrazioni locali, di elevare un attimo l’asticella e, quindi, tentare di vedere con una visione anche complessiva l’isola nella sua interezza con i suoi di servizi.

E’ evidente che come obiettivo principale c’è la riqualificazione del pianeta giustizia che sull’isola, è noto a tutti, ormai langue. Abbiamo questa visione del tribunale che purtroppo non riusciamo ancora a trovare una soluzione dignitosa, adeguata a un’isola che ha un pil rispetto alla Regione Campania che è di tutto rispetto. Quindi ecco una azione volta a riqualificare una serie di servizi e, ovviamente, per fare questo abbiamo bisogno della politica a livello anche nazionale che riconosca all’isola, in quanto territorio disagiato, determinate prerogative e caratteristiche. Questo consentirebbe di avere un tribunale, di avere una sanità migliorata rispetto a quella che abbiamo oggi, idem lo stesso discorso vale per i servizi. Una azione non di supplenza, ma di supporto alle pubbliche amministrazioni che sull’isola, per la verità, mi rendo contro il periodo è tragico e critico per tutti, però, devo dire, hanno fatto poco in questo senso.”

Un commento su quello che è la pandemia, il governo nazionale, questo cambio… ti senti fiducioso nell’arrivo di Draghi? Questa fase politica politicante come la vivi?

“Io sono fiducioso dell’arrivo di Draghi perché in sostanza è un uomo che non ha necessità di stabilire primati, non ha necessità di fare carriera politica, è un tecnico prestato in questo momento alla politica per tentare di risolvere un problema. Se siamo arrivati a questo, se il Presidente della Repubblica è arrivato a nominare un uomo come Draghi, significa che evidentemente il momento effettivamente è drammatico.

Qualcosa si sta muovendo perché Draghi nel silenzio della comunicazione, che ha scelto questa strada che io per la verità condivido perché un uomo di quel livello, con quelle responsabilità, un capo di un Governo non può perdere le proprie giornate andando a fare le dirette streaming, le cose in tv eccetera è bene che sia dietro la scrivania come ci sto io che svolgo la professione e studio una causa, per cercare di risolvere i problemi del paese. Quindi qualche cosa io vedo che si sta muovendo per quanto attiene, innanzitutto, al piano delle vaccinazioni. Effettivamente pare che qualcosa si stia mettendo in moto perché allo stato si voglia o meno credere nella bontà ed efficacia nel vaccino ma allo stato l’unico argine, l’unico freno alla pandemia è sicuramente il vaccino. Quindi prima ci vacciniamo tutti, prima probabilmente verremo fuori da questa situazione drammatica.”

In conclusione pensi di tornare in politica a Ischia?

“Diceva mio padre che la politica non ne puoi fare a meno perché se tu non ti interessi della politica è la politica che si interessa di te. E dunque è evidente che anche al mattino quando mi sveglio e scelgo la cravatta, in quel momento sto facendo un gesto politico… non si può stare senza Politica.”