Ginnastica Ischia di Mario D’Agostino regina interregionale Sud

Nella stretta osservanza dei protocolli sanitari e sportivi, si sono svolti al Palavesuvio di Ponticelli i Campionati Gold Interregionali Sud di squadra allieve di Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia, riservati alle società di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il C.G. Ischia di Mario D’Agostino si è laureato campione interregionale nella categoria Gold 2 con Natalia Alexandra Carp, Federica Chiarolanza, Rosanna Coppa, Sara De Siano e Hana Yaegashi guadagnando l’ammissione diretta alla fase nazionale in programma a Rimini il 5 dicembre prossimo, riservata alle prime tre squadre classificate di ciascuna categoria.

Titolo interregionale conquistato anche dal C.A.G. Penisola Sorrentina di Rossana De Martino con Rosanna Ercolano, Chiara Malato, Giorgia Malato e Flavia Satelliti, nella categoria Gold 1, che hanno preceduto sul podio le cugine del Cag Napoli, Vittoria Buttino, Andrea Di Pala e Aurora Pusateri. Secondo posto per la Quasar Casoria di Francesca Imbaldi nella Gold 3B con Giulia Barra, Aurora Esposito e Martina Filomene, mentre al terzo posto nella 3A è giunta la New Eclipse Napoli di Claudio Ruggiero con Daria Brescia, Fatima Califano, Tina Novi e Velia Orefice. Spera, infine, nel ripescaggio nazionale l’altra squadra della Quasar giunta al quinto posto nella Gold 3A. C’è grande attesa, ora, per la fase nazionale di Rimini nella quale le società campane sapranno certamente farsi valere.