Ginnastica Aerobica, California, Chige e Gylness eccellenze flegree

Presso il Polo Tecnico della Federazione Ginnastica d’Italia a Pomigliano d’Arco si è svolto il Campionato Regionale di Ginnastica Aerobica con l’organizzazione ben curata dalla Fitness Trybe presieduta da Raffaela Lanza. Nel Palazzetto di via S. Pietro sono scesi in pedana 158 atleti in rappresentanza di 6 società a caccia, oltre ai titoli regionali, della qualificazione alla Zona Tecnica Interregionale 2, in programma nello stesso impianto il 4 e 5 aprile p.v.

La parte del leone l’ha fatta la società di casa, guidata da Serena Piccolo, che si è assicurata ben otto titoli campani sui 18 in palio. Quattro li ha vinti nella categoria allievi con Claudia Federico nel Singolo A3, con la coppia Claudia Federico/Alessia Rea, con il Trio Federico/Mautone/Tufano e con il Gruppo al quale si è aggiunta Ludovica Sodano. Gli altri 4 ori per la Fitness Trybe sono arrivati nella categoria JA con i due successi individuali di Ilaria Ferraro nel Singolo JA1 e quello di Eva Iurlaro nel Singolo JA2, oltre al Trio Iurlaro/Impero/Ponzo e al Gruppo nel quale si sono aggiunte Martina Rea e Valeria Dell’Atti. Tre vittorie per la Gylness Bacoli di Ylenia Giugno che ha laureati campioni regionali, Simona Scotto di Luzio e Francesco Genua, rispettivamente nel Singolo A1 nel Singolo A2, e la Coppia mista Allievi Genua/Visconte. Tre successi anche per il California Center Club di Simona Scotto con Sara Scotto di Vetta, Gaia Mancino e Gaia Laurino da quest’anno in forza al sodalizio di Monte di Procida, rispettivamente nel Singolo A2, Singolo Senior e Singolo JB. Due primi posti, infine, per la Chige Monte di Procida di Chiara Barone e Giorgio Illiano e per il Club Ginnastico Benevento di Cristiana D’Anna che si sono divisi gli altri quattro titoli della categoria JB. La Chige con il Trio Orsini/Lucci/Iodice e con il Gruppo al quale si sono aggiunti Ciurlanti e Lubrano Lavadera mentre il club sannita con Alessandro Aiello nel Singolo e lo stesso Aiello in Coppia mista con Maria Chiara Salerno. Ottimo il livello generale della manifestazione che ha concluso l’attività agonistica regionale, giusto in tempo prima della sospensione forzata di tutte le attività fissata al 15 marzo.